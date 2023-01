Ấm áp lễ mừng thọ đầu Xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, ngành Giáo dục Nghệ An đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt nhiều thành tích nổi bật, tiếp tục khẳng định vị thế “đất học” xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm, nhu cầu du Xuân, chúc Tết anh em, họ hàng tăng lên, do đó, dịch vụ thuê xe ô tô cũng được nhiều người tìm đến mặc dù giá tăng cao so với ngày thường.

(Baonghean.vn) - Sau những ngày vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng bào vùng cao Nghệ An ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân theo đúng lịch thời vụ.

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404, so với năm 2021 tăng 3.117 xe.

(Baonghean.vn) - Năm nay, do thị hiếu của người dân thay đổi nên thị trường tranh, trướng mừng thọ tại Nghệ An nhìn chung có chiều hướng kém sôi động hơn so với các năm trước.