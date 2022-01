Ấm áp những hoạt động thiện nguyện của học sinh trường Phan

SÁCH TRAO NỤ CƯỜI

Phan Bookaholic Club là một trong những câu lạc bộ tiên phong của trường THPT chuyên Phan Bội Châu về việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện dịp Tết Nhâm Dần này. Dự án “Sách trao nụ cười” của CLB Phan Bookaholic Club đã được ấp ủ từ hai năm trước, với mục đích đem đến các giá trị thiết thực nhất đến cho cộng đồng, xã hội thông qua những trang sách. Vào tháng 6/2021, dự án đã dành tặng hơn 50 bộ sách giáo khoa cấp I và các đồ dùng học tập cho các em nhỏ ở trường Tiểu học Yên Hòa II thuộc huyện Tương Dương với tổng giá trị lên đến 27 triệu đồng.

Năm nay, dự án được tiếp tục trở lại hoạt động sau những những ngày tháng dài phải cách ly xã hội vì dịch bệnh. Điểm đến năm nay chính là khoa Xạ Tổng hợp - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Trong chuỗi hoạt động tình nguyện lần này, dự án đã xây dựng tủ sách yêu thương tại Khoa với hơn 130 đầu sách đa dạng thể loại, có nội dung hướng tới điều tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Câu lạc bộ hy vọng tủ sách sẽ là không chỉ nơi giúp các bệnh nhân được thư giãn, giải trí mà còn là nguồn động lực to lớn để họ có thể tự tin, mạnh mẽ, lạc quan chống chọi với bệnh tật.

Học sinh trường Phan trong màu áo tình nguyện đang chung tay xây dựng tủ sách tại khoa Xạ Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với thông điệp: “Chỉ cần tâm hồn mình là nắng, thì ngày giông bão cũng hóa trời xanh”. Ảnh: Đình Dương

Cùng với hoạt động xây dựng tủ sách, trước thềm năm mới, sáng nay 23/1/2022, dự án thiện nguyện “Sách trao nụ cười” của câu lạc bộ còn trao tặng bệnh nhân bị ung thư hơn 90 phần quà với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng. Đây là số tiền được các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Vinh ủng hộ như Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An, Ban Quản lý dự án CTGT Sở GTVT Nghệ An,... Món quà tuy không lớn nhưng đầy ắp tấm lòng tương thân tương ái của các bạn học sinh và các nhà hảo tâm, với mong muốn đem lại một cái Tết ấm no, trọn đầy cho các bệnh nhân.

Đại diện CLB Phan Bookaholic Club trao tặng các phần quà của các nhà hảo tâm tại văn phòng Khoa. Ảnh: Đình Dương

Các bệnh nhân không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, tấm lòng san sẻ từ các bạn học sinh. Ảnh: Đình Dương

Khi được chứng kiến các bạn học sinh của trường Phan thể hiện sự quan tâm tới các bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Hải Hoàng - Trưởng khoa Xạ Tổng hợp không thể giấu nổi cảm xúc của mình. “Các em không chỉ mang đến năng lượng trẻ trung, tích cực mà còn mang tình thương, hơi ấm là vòng tay kết nối người bệnh với mọi người, giúp họ có thêm niềm tin và sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Cảm ơn và hy vọng các em sẽ luôn giữ được ngọn lửa tình nguyện trong tim luôn sống trẻ nghĩ lớn!”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

VÌ TIẾNG CƯỜI TRẺ THƠ

Năm nào cũng thế, vào khoảng thời gian khi sắc xuân len lỏi trong từng góc phố, vị Xuân ngập tràn trong từng tấc thinh không, thì làng trẻ em SOS Vinh lại dâng tràn một không khí háo hức, hồ hởi và đầy ngóng trông một chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa mang tên “Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ”, được dẫn dắt bởi các học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu phối hợp với thành Đoàn Vinh và các nhà hảo tâm.

Các em nhỏ cùng mẹ và các tình nguyện viên làm đồ ăn đón Tết. Ảnh: Hải Đăng Bước sang năm hoạt động thứ 6, bằng tình yêu thương và tinh thần nhiệt huyết căng tràn, chương trình “Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ 2022” đã được diễn ra trong vòng 1 tháng. Tranh thủ những ngày nghỉ học, các tình nguyện viên trường Phan đã về với làng trẻ em SOS Vinh, tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ. Ví như ngày Giảng dạy, ngày Hội Văn hóa - Ẩm thực, ngày Dọn dẹp,... và đặc biệt là Đêm công chiếu trực tiếp về chương trình trên nền tảng YouTube sẽ được diễn ra vào ngày 29/1 (tức ngày 26 Tết). Tất cả với mong muốn đem đến một cái Tết đầy tình yêu thương, để lại những kỷ niệm khó quên mỗi dịp Tết đến Xuân về cho làng trẻ. Các tình nguyện viên trường Phan trao món quà Tết cho đại diện của Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: Phương Nhi

Năm nay, chương trình “Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ 2022” còn trao tặng 120 chai nước sát khuẩn, 230 chiếc khẩu trang cùng 120 đôi tất ấm, với trị giá lên đến 5 triệu đồng cho làng.

Gắn bó với nhau đã lâu, giữa chương trình “Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ” và Làng trẻ em SOS Vinh đã hình thành nên một mối nhân duyên thắm thiết và bền chặt. Mẹ Tạ Thị Tuyên - nhà số 9, chia sẻ: “Các tình nguyện viên trường Phan lúc nào cũng rất nhiệt tình, năng nổ. Các con thường xuyên sang làng thăm mẹ, cùng tổ chức các trò chơi với các em, hướng dẫn các em trang trí nhà cửa, rồi giúp đỡ các em học hành, khiến cho mẹ thấy rất trân quý và xúc động”.

Ông Trần Minh Thành - Phó Giám đốc làng trẻ em SOS Vinh cùng tham gia các hoạt động với các em nhỏ, tình nguyện viên trường Phan. Ảnh: Hải Đăng

Ông Trần Minh Thành - Phó Giám đốc làng trẻ em SOS Vinh khẳng định, chương trình năm nay tuy gặp phải rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng các tình nguyện viên luôn nỗ lực phối hợp với làng, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid để tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Những ngày đầu Xuân năm mới của các em ở làng nhờ vậy mà luôn ngập tràn trong hạnh phúc và tình yêu thương.

Không những luôn nỗ lực xứng đáng với truyền thống của một ngôi trường bậc nhất về dạy và học ở xứ Nghệ, những học sinh Phan hôm nay đang ngày càng khẳng định được sự năng động, sáng tạo và thắp lên ngày càng nhiều hơn những ngọn lửa yêu thương, gieo thêm nhiều hơn những mầm thiện cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp./.