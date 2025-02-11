Âm dương lịch 03/11/2025: Giờ hoàng đạo, hướng xuất hành

Dương lịch Thứ Hai, ngày 03/11/2025

Âm lịch Ngày 14 Tháng Chín (Bính Tuất) Âm Lịch (Ất Tỵ)

Giờ Hoàng Đạo Tý (23:00-23:59); Sửu (01:00-02:59); Mão (05:00-06:59); Ngọ (11:00-12:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hắc Đạo Dần (03:00-04:59); Thìn (07:00-08:59); Tỵ (09:00-10:59); Mùi (13:00-14:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59)

Các ngày kỵ Ngày Nguyệt Kỵ: “Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn ...”

Ngũ Hành ngày Bính Tý - tức Chi khắc Can (Thủy khắc Hỏa), là ngày hung (phạt nhật).

Nạp âm Ngày Giản Hạ Thủy, kỵ các tuổi: Canh Ngọ và Mậu Ngọ.

Tương quan hành - tuổi Ngày này thuộc hành Thủy khắc với hành Hỏa, ngoại trừ các tuổi: Mậu Tý, Bính Thân và Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Lục hợp, tam hợp, xung khắc Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Bành Tổ Bách Kỵ Nhật Bính: "Bất tu táo tất kiến hỏa ương" - Không tu sửa bếp vì có thể sảy ra hỏa hoạn.

Tý: "Bất vẫn bốc tự nhạ tai ương" - Không nên gieo quẻ bói, e là tự rước lấy tai họa.

Khổng Minh Lục Diệu Ngày: Không Vong - tức ngày Hung. Mọi việc dễ bất thành. Công việc đi vào thế bế tắc, tiến độ công việc bị trì trệ, trở ngại. Tiền bạc của cải thất thoát, danh vọng cũng uy tín bị giảm xuống. Là một ngày xấu về mọi mặt, nên tránh để hạn chế mưu sự khó thành công như ý.

"Không Vong gặp quẻ khẩn cần

Bệnh tật khẩn thiết chẳng làm được chi

Không thì ôn tiểu thê nhi

Không thì trộm cắp phân ly bất tường."

Nhị Thập Bát Tú Tên sao: Tất

Tên ngày: Tất Nguyệt Ô - Trần Tuấn: Tốt (Kiết Tú)

Tướng tinh con quạ, chủ trị ngày thứ 2.

Nên làm: Khởi công tạo tác bất kể việc chi đều tốt. Tốt nhất là việc trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, chôn cất, cưới gả, chặt cỏ phá đất hay móc giếng. Những việc khác như khai trương, xuất hành, nhập học, làm ruộng và nuôi tằm cũng tốt.

Kiêng cữ: Việc đi thuyền.

Ngoại lệ:

- Tất Nguyệt Ô (con quạ): Nguyệt tinh, sao tốt. Trăm việc đều được tốt đẹp.

- Sao Tất Nguyệt Ô tại Thìn, Thân và Tý đều tốt. Tại Thân hiệu là Nguyệt Quải Khôn Sơn, tức là trăng treo đầu núi Tây Nam nên rất là tốt.

Sao Tất Đăng Viên ở ngày Thân việc cưới gả hay chôn cất là 2 việc ĐẠI KIẾT.

"Tất tinh tạo tác chủ quang tiền, Mãi dắc điền viên hữu lật tiền

Mai táng thử nhật thiêm quan chức, Điền tàm đại thực lai phong niên

Khai môn phóng thủy đa cát lật, Hợp gia nhân khẩu đắc an nhiên,

Hôn nhân nhược năng phùng thử nhật, Sinh đắc hài nhi phúc thọ toàn."

Thập Nhị Kiến Trừ Trực Mãn

Nên làm Xuất hành, đi đường thủy, cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, nhập kho, đặt táng, kê gác, sửa chữa, lắp đặt máy, thuê thêm người, vào học kỹ nghệ, làm chuồng gà ngỗng vịt.

Không nên: Lên quan lãnh chức, uống thuốc, vào làm hành chính, dâng nộp đơn từ.

Ngọc Hạp Thông Thư Sao tốt:

- Sao Thiên Phú(trực mãn): Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng

- Sao Minh Tinh: Tốt mọi việc

- Sao Lộc Khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch

- Sao Phổ Hộ: Tốt mọi việc, làm phúc, giá thú, xuất hành

- Sao Dân Nhật, Thời Đức: Tốt mọi việc

Sao xấu:

- Sao Thiên Ngục và Thiên Hoả: Xấu mọi việc và xấu về lợp nhà

- Sao Thổ ôn (thiên cẩu): Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự

- Sao Hoàng Sa: Xấu đối với xuất hành

- Sao Phi Ma Sát: Kỵ giá thú nhập trạch

- Sao Ngũ Quỹ: Kỵ xuất hành

- Sao Quả Tú: Xấu với giá thú

- Sao Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng

Ngày xuất hành theo Khổng Minh Ngày Thanh Long Đâu : Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cầu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

Hướng xuất hành Xuất hành hướng Hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Hướng Đông để đón 'Tài Thần'. Tránh xuất hành hướng Hướng Tây Nam gặp Hạc Thần (xấu)