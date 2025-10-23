Giải trí Âm nhạc của Tuấn Phương: Giai điệu ngọt ngào như những lời ru! Nhạc sĩ Tuấn Phương (SN 1957) - nguyên Phó Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Anh là tác giả của nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng một thời như Biển chiều (nhạc phim Đảo vắng), Tình đất (nhạc phim Chuyện đã qua), Chỉ có mình em thôi (phim Tìm lại chính mình), Người ơi hãy về (phim Đồng quê xào xạc)…Âm nhạc của Tuấn Phương luôn có giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào như những lời ru.

Nhạc sĩ Tuấn Phương cùng các nghệ sĩ nổi tiếng trong đêm nhạc "Lời ru tôi". Ảnh Tư liệu

Giai điệu ngọt ngào trong sáng tác của Tuấn Phương

Nếu có dịp tiếp xúc với nhạc sĩ Tuấn Phương, bạn sẽ càng bất ngờ về con người đặc biệt này. Ở người đàn ông này, chúng ta dễ dàng nhận thấy một tài năng, sự dung dị và ngọn lửa đam mê âm nhạc. Dấu ấn của anh để lại không chỉ là những ca khúc được nhiều người yêu thích như Bến sông xưa, Con sông tuổi thơ tôi, Ký ức dòng Lam, Biển chiều…Điều đặc biệt mà công chúng biết đến Tuấn Phương ban đầu chính là những sáng tác âm nhạc viết cho phim truyền hình.

Với những người thuộc thế hệ 5x - 8x, không ai không nhớ đến những bộ phim truyện truyền hình được chiếu trên màn ảnh nhỏ VTV3 thời kỳ 1995 -2005 -2010. Nhiều bộ phim truyền hình dài tập về đề tài làng quê Việt Nam, nông nghiệp xuất hiện khá nhiều; trong phim sử dụng giai điệu âm nhạc và ca khúc viết cho phim không chỉ mở ra một trào lưu mới, qua đó, khẳng định tài năng và dấu ấn của Tuấn Phương.

Nhiều người yêu thích phim truyện truyền hình, sau khi cảm nhận giai điệu âm nhạc của Tuấn Phương, đều có chung cảm nhận tác giả là người sinh ra từ nông thôn hoặc yêu nông thôn hơn chính bản thân mình thì mới viết hay, gần gũi và ngọt ngào đến như vậy. Cứ mỗi buổi chiều Chủ nhật, những chiếc ti vi nhỏ trong từng gia đình trở thành điểm kết nối mọi người quây quần bên nhau để xem những bộ phim truyền hình dài tập như Chuyện đã qua, Đồng quê xào xạc, Những người sống bên tôi...

Chân dung Nhạc sĩ Tuấn Phương. Ảnh: NVCC

Là người “khai phá” xu hướng viết nhạc và ca khúc trong phim truyền hình hồi cuối thập niên 90, đầu những năm 2000 cho nên Tuấn Phương được mệnh danh là “Vua nhạc phim”. Tuy nhiên, anh đã nhiều lần từ chối sự tôn vinh đó. “Đừng viết mình là Vua nhạc phim. Nói như thế rất ngại”, nói rồi nhạc sĩ cười vui, một nụ cười duyên mà vô cùng khiêm tốn của người đàn ông vẫn giữ được sự trẻ trung, lịch lãm dù đã gần 70 tuổi.

Tuấn Phương vẫn luôn muốn các bạn trẻ gọi mình bằng “Anh” để hòa hợp hơn với nét tươi trẻ nhưng chan chứa một trái tim đa cảm, đầy yêu thương. Chính tính cách này đã ảnh hưởng ít nhiều trong sáng tác của người con quê lụa Hà Đông.

Trong một lần ghi hình Talk show cùng NTV, nhạc sĩ Tuấn Phương đã bộc bạch rằng, sự nghiệp âm nhạc của mình đã được đúc kết trong một chương trình nghệ thuật ấm áp nhưng đầy cảm xúc - Lời ru tôi. Những lời ru đó luôn ngọt ngào, da diết, chan chứa đầy tình yêu thương. “Mỗi một bài hát như là lời tâm sự của trái tim mình. Tôi là người duy cảm nên âm nhạc của tôi cũng duy cảm, giúp tôi như được trải lòng mình. Vì vậy, âm nhạc của tôi luôn mang theo sự trữ tình, nên Lời ru ở đây là lời ru trữ tình”, nhạc sĩ Tuấn Phương bộc bạch.

Những mặn nồng với đất và người xứ Nghệ.

Nhạc sĩ Tuấn Phương kể rằng, từ giữa thập niên 80 thế kỷ trước, anh đã lặn lội đặt chân đến xứ Nghệ. Những chuyến lưu diễn từ đồng bằng cho đến các huyện miền núi Nghệ Tĩnh như Quỳ Hợp Quỳ Châu, Nghĩa Đàn (cũ)… đã để lại cho anh sự cảm mến sâu sắc về đất và người xứ Nghệ. "Dù ở đâu, thời điểm nào thì những người bạn xứ Nghệ vẫn là những con người cần cù, chịu khó, khảng khái, tài năng và đặc biệt trọng nghĩa tình".

Sự đồng điệu đó, cái mà Tuấn Phương thừa nhận là rất giống mình, đã giúp nhạc sĩ duyên nợ với xứ Nghệ. Tình yêu đặc biệt với xứ Nghệ đã thôi thúc anh nhiều lần trở về mảnh đất thân thương này. Giai đoạn đỉnh cao khi công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp Tuấn Phương để lại dấu ấn với xứ Nghệ qua nhiều chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Lễ hội sông nước Cửa Lò, Lễ hội Làng Sen, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn… được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Nhạc sĩ Tuấn Phương. Ảnh: NVCC

Năm 2017, trong chương trình Liên hoan tiếng hát Truyền hình giải Sao Mai xứ Nghệ có tên gọi Giọng ca xứ Nghệ 2017, nhạc sĩ Tuấn Phương đã đồng hành với serie chương trình nghệ thuật lớn này với vai trò Ban Giám khảo. Sân khấu này đã chắp cánh cho rất nhiều ngôi sao ca nhạc xứ Nghệ và cả nước vững bước trên con đường nghệ thuật.

Có mặt tại Giọng ca xứ Nghệ 2017, được làm việc với ê-kíp chuyên nghiệp và nhiệt huyết của NTV, chứng kiến khả năng xã hội hóa vô cùng hiệu quả của đài địa phương như NTV, đã mang lại cho người nhạc sĩ hạnh phúc, sự tin tưởng.

Tuấn Phương yêu xứ Nghệ một cách lặng thầm mà cũng vô cùng tinh tế là điều không phải ai cũng biết hoặc dễ dàng nhận ra. Điều đó thể hiện rõ trong ca khúc anh viết - Ký ức dòng Lam. Dựa trên lời thơ của Thái Duy Long - một người bạn xứ Nghệ, nhạc sĩ Tuấn Phương đã thổi vào ca khúc này một sức sống mới. Cũng dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian nhưng Tuấn Phương không đi theo lối mòn của nhiều tác phẩm trước đó. Anh tinh tế đến mức phải hỏi thật kỹ những người am hiểu lịch sử dòng sông Lam, về hình tượng chiếc thuyền buồm trên sông, để từ đó ra đời câu hát “một cánh buồm nâu xuôi ngược trên sông”.

Sự “khó tính” của Tuấn Phương còn thể hiện ở chỗ anh “kén” chọn ca sĩ thể hiện. Những dòng hồi ức về sông Lam hiền hòa được thể hiện qua chất giọng ca sĩ Anh Thơ và Lan Hương đã mang đến cho công chúng một cảm xúc mới mẻ, dưới lăng kính đặc biệt của người con miền Bắc dành cho xứ Nghệ yêu thương. Sự “khó tính” này lại vô tình tạo nên một “cá tính” riêng cho tác phẩm, giúp cho Ký ức dòng Lam được nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện trong các cuộc thi âm nhạc có uy tín trên cả nước.

Nhạc sĩ Tuấn Phương trong một Talk Show cùng với Báo và PTTH Nghệ An. Ảnh Thái Sơn

Đã ở cái tuổi thất thập nhưng tình yêu âm nhạc của Tuấn Phương vẫn chưa vơi cạn. Nhiều chuyến công tác trở về địa phương, khám phá những miền văn hóa đã giúp cho nhạc sĩ có thêm cảm hứng để cho ra đời ca khúc mới. Với Tuấn Phương, khi người nghệ sĩ trung thành với văn hóa dân tộc, những tinh hoa tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, thì những đứa con tinh thần của họ, trong đó có các sáng tác âm nhạc mới có sức sống lâu bền./.