Ấm tình người tại điểm đón công dân hồi hương

Sáng 8/10, dòng người hồi hương vẫn tiếp tục đổ về điểm dừng chân trên tuyến đường ven núi Quyết (TP.Vinh). Tại đây, lực lượng chức năng và các mạnh thường quân tỉnh Nghệ An đã có mặt 24/24h để hỗ trợ bà con. Ảnh: Quang An

Thấu hiểu được vất vả khi hồi hương trong đêm lạnh, ngay từ sáng sớm, các mạnh thường quân đã nấu những nồi cháo nóng để phục vụ bữa sáng cho bà con, ngoài ra, những thực phẩm khác như bánh mỳ, bánh chưng, trứng, xôi, sữa... cũng được cung ứng đầy đủ. Ảnh: Quang An

Chị Trịnh Thùy Dung ở xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) đút vội những thìa cháo nóng cho con, nghẹn ngào: "Mình chịu khổ bao nhiêu cũng được nhưng tội con lắm, đêm qua đến giờ mới chịu ăn cháo, 4 giờ sáng đã phải dậy để cùng mẹ tiếp tục hành trình. Về đến quê nhà được mọi người đón tiếp nồng hậu khiến mình rất xúc động...". Ảnh: Quang An

Những tô cháo nóng ân tình của người dân xứ Nghệ khiến nhiều người lao động cảm thấy ấm lòng. Ảnh: Quang An

Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, lực chức năng, các mạnh thường quân cũng hỗ trợ hàng ngàn lít xăng miễn phí cho người dân, giúp bà con yên tâm lưu thông, không bị gián đoạn. Ảnh: Quang An

Chiếc xe máy của anh Vàng My Thánh, quê tại tỉnh Hà Giang đã bị thủng cả 2 bánh khi chạy từ Bình Dương về đến Nghệ An. Ngay lập tức, đội sửa xe lưu động cùng đoàn viên, thanh niên đã giúp anh thay xăm miễn phí. Được biết, trong những ngày qua đã có hàng trăm chiếc xe máy bị hư hỏng đã được sửa chữa, đồng hành cùng bà con trong cuộc hành trình. Ảnh: Quang An