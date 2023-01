Ấm tình quân dân nơi biên cương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bằng những việc làm, mô hình cụ thể, trên dải biên cương Nghệ An, những đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới của Tổ quốc, mà còn là điểm tựa hỗ trợ người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bản Yên Hòa của xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn nằm bên bờ sông Nậm Mộ, cách khá xa trung tâm xã. Nơi đây người dân bao đời đã quen với nếp sống tự cung, tự cấp, đời sống còn thiếu thốn đủ bề, trong đó, có gia đình ông Xeo Văn Mằn. Cả cuộc đời vất vả của ông chỉ ước có 1 con bò giống sinh sản để chăn nuôi, bán bê con góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Nhưng rồi nghèo khó bủa vây nên mơ ước của ông vẫn chỉ mãi là... mơ ước.

Cho đến một ngày, niềm vui bất ngờ đến với gia đình ông Xeo Văn Mằn. Đó là ngày 19/12/2022, từ sáng sớm tinh mơ, ông Mằn chọn bộ đồ đẹp nhất để đến trung tâm bản nhận quà tặng của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. “Mơ ước lâu nay của tôi đã thành hiện thực. Có bò, gia đình sẽ chăm sóc thật tốt để bò sinh sản và nhanh thoát nghèo!”, ông Xeo Văn Mằn chia sẻ.

Ông Mằn là 1 trong 50 hộ của xã Mỹ Lý được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tặng bò giống. Không chỉ ở xã Mỹ Lý, trên địa bàn đóng quân, người dân nhiều bản, làng biên giới các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong cũng được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tặng 100 con trâu và 185 con bò giống. “Mỗi con trâu, bò giống là một con đường dẫn dắt người dân ra khỏi đói nghèo. Chỉ cần mỗi hộ chăm sóc vật nuôi đúng cách để trâu bò nhanh sinh sôi nảy nở, giúp cuộc sống bà con ấm no hơn, vui tươi hơn” - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, ông Lô Văn Bảy khẳng định.

Xuân mới này, ông Moong Văn Bảy ở bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý cũng đón nhận niềm vui, khi lần đầu tiên trong đời ông được cầm trong tay khoản tiền bán nông sản do chính tay mình trồng được. Ấy là rẫy sắn hơn 3 ha do Đồn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ gia đình ông toàn bộ giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Nay đến kỳ thu hoạch, giúp ông Bảy vững tin rằng, sự chăm chỉ, cần cù trong lao động sẽ cho kết quả ấm no, dần thoát khỏi đói nghèo.

Năm 2022, việc hỗ trợ trồng sắn cao sản ở xã Mỹ Lý là 1 trong 60 mô hình phát triển kinh tế mà các đơn vị bộ đội biên phòng Nghệ An đã hỗ trợ tận tay bà con. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng giúp người dân 3.490 ngày công lao động, chăm sóc và thu hoạch 72 ha hoa màu; trồng rừng, khai hoang, phục hóa 13 ha; trao tặng 250 cây bưởi giống và 2 con bò giống cho các hộ nghèo nơi biên cương. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng cũng đã xây dựng 5 ngôi nhà thiện nguyện, 1 mô hình “Gian hàng 0 đồng” để cấp phát miễn phí quần, áo, nhu yếu phẩm cho đồng bào nghèo; 1 phòng máy tính (10 máy) có kết nối Internet để dạy Tin học và phục vụ giải trí, học tập cho học sinh và nhân dân; sửa chữa và xây dựng mới 41 ngôi nhà cho hộ nghèo.

“Đầu năm 2022, Đồn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ 3 hộ dân số giống cây sắn cao sản trên 9,8 ha ở 2 bản Huồi Cáng và Huồi Bắc. Đến tháng 12 này, trông thấy các hộ đã có thu hoạch, người dân các bản lân cận đã chủ động đăng ký năm 2023 sẽ trồng sắn cao sản. Hiện diện tích đăng ký đã lên đến 17 ha”, ông Cụt Văn Long - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho biết.

Tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, nhiều hộ nghèo nơi đây cho biết, sự giúp đỡ về kinh tế của các anh bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã giúp bà con thêm niềm vui đón Xuân mới. Bởi từ sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ, nhiều hộ dân ở xã Thông Thụ đã có điều kiện từng bước vươn lên thoát nghèo.

Năm 2022, bằng nguồn tiết kiệm của cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị đã chung tay cùng nhân dân xây dựng 38 lượt mô hình phát triển sản xuất, trị giá trên 240 triệu đồng, hỗ trợ trên 3.500 con giống gia cầm và giống lợn,160 kg cá giống, gần 10.000 cây ăn quả các loại, 200 kg lúa giống; 5.000 gốc đào; 500 kg gừng giống cùng các vật tư trồng trọt, chăn nuôi và hơn 40 triệu đồng tiền mặt làm chuồng trại chăn nuôi cho người dân. Đại tá Chu Huy Lương - Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4

Ví như gia đình các ông Quang Văn Thanh, Quang Văn Tư ở bản Mường Piệt, gia đình các ông Hà Văn Thi, Ngân Văn Thanh ở bản Na Hứm và một số hộ dân khác được Đội sản xuất số 7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hỗ trợ mô hình nuôi cá thương phẩm đã cho thu hoạch và đang được nhân rộng ra các lồng, bè ở lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Mô hình “Nuôi lợn nái sinh sản” hiện nay lợn đã đẻ 3 lứa trong năm và nhân rộng cho các hộ gia đình ông Lương Sơn Hiềng ở bản Mường Piệt, Lô Văn Vinh, Lô Văn Hòa và một số hộ khác ở bản Mường Phú…

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đóng quân ở địa bàn 4 huyện miền núi cao biên giới Nghệ An, ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng, còn là “bệ đỡ” kinh tế cho người dân nghèo. Hàng năm, đơn vị đã triển khai hàng trăm mô hình trị giá hàng trăm triệu đồng giúp các hộ dân vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Những người lính đóng quân trên dải đất biên cương xứ Nghệ đã và đang ngày đêm nỗ lực, lặng lẽ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời là “bệ đỡ” giúp người dân làm kinh tế, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cũng vì vậy, dù xa nhà triền miên, dấn thân nơi núi cao, rừng sâu, họ vẫn vững tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, luôn được nhân dân yêu mến, cùng xây đắp tình quân - dân, góp phần quan trọng bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.