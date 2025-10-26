Chủ Nhật, 26/10/2025
Amorim: Man Utd hay nhất lại là trận thua Arsenal 0-1

CTVX26/10/2025 09:46

Sau ba chiến thắng liên tiếp đưa Man Utd vào top 4, Ruben Amorim khẳng định màn trình diễn hay nhất lại là thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng mở màn; Luke Shaw rời sân phút 65 vì virus nhưng dự kiến sẵn sàng cho Nottingham Forest.

Sau khi Manchester United thắng Brighton 4-2 để nối dài mạch ba chiến thắng, Ruben Amorim đã đưa ra quan điểm khiến không ít người giật mình: trận hay nhất của Man Utd mùa này không phải trước Liverpool hay Brighton, mà là thất bại 0-1 trước Arsenal ngay vòng mở màn trên sân Old Trafford. "Tôi nghĩ trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi mùa này là trận gặp Arsenal, trận đầu tiên", HLV người Bồ Đào Nha nói.

Amorim có một phát biểu gây nhiều tranh luận.
Amorim có một phát biểu gây nhiều tranh luận.

Diễn biến và bối cảnh: Từ khởi đầu 0-1 đến mạch thắng 3 trận

Man Utd khởi đầu mùa 2025/26 bằng thất bại 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford, một kết quả phơi bày những vấn đề thường thấy ở ngày ra quân. Nhưng sau đó, đội bóng của Amorim đã lấy lại nhịp độ với ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton để trở lại nhóm dẫn đầu, chiếm một vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 4-2 trước Brighton là trận đấu cho thấy Man Utd có thể vừa tạo ra cơ hội, vừa duy trì sự chủ động. Amorim mô tả: "Hôm nay, chúng tôi có bóng. Chúng tôi tạo ra cơ hội, chúng tôi phòng ngự tầm cao và lùi sâu. Tôi thích màn trình diễn hôm nay hơn là cuối tuần trước." Tuy nhiên, ông vẫn nhìn nhận Arsenal mới là thước đo cao nhất cho cảm nhận về hiệu năng thi đấu.

Phân tích chiến thuật: Tiêu chuẩn thi đấu vượt lên trên kết quả

Tuyên bố của Amorim cho thấy cách ông đánh giá màn trình diễn tách biệt với bảng tỷ số. Với Liverpool, ông thẳng thắn: "Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn về Liverpool, nhưng họ không xứng đáng thua. Chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng họ không xứng đáng thua." Đó là lời nhắc rằng kết quả 90 phút chưa đủ mô tả chất lượng tổng thể của trận đấu.

Trong trận gặp Brighton, United thể hiện các lớp pressing theo chiều cao sân và khả năng thu mình khi cần – hai pha chuyển trạng thái phòng ngự đối lập mà Amorim nhấn mạnh. Khi có bóng, đội chủ sân Old Trafford duy trì nhịp độ và tạo cơ hội; khi không có bóng, họ đẩy đội hình lên để khóa các tuyến chuyền trước khi lùi sâu bảo toàn cấu trúc. Những chi tiết ông chọn nhấn mạnh – kiểm soát bóng, tạo cơ hội, tổ chức pressing – là các chỉ dấu định nghĩa bản sắc mà Amorim đang xây, nơi sự hoàn thiện về cấu trúc có giá trị ngang, thậm chí vượt kết quả tức thời.

Vì sao thất bại 0-1 trước Arsenal lại được ông coi là "hay nhất"? Lý do, theo cách ông gợi mở, nằm ở chất lượng kiểm soát và tính toàn diện của màn trình diễn – những thước đo nội tại mà ban huấn luyện theo đuổi từ ngày đầu mùa. Trận thua có thể đến từ một khoảnh khắc hoặc sai số nhỏ, nhưng cách vận hành tổng thể mới phản ánh trọn vẹn hướng đi chiến thuật.

Thống kê quan trọng

  • Chuỗi trận: 3 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton.
  • Kết quả đáng chú ý: Man Utd 4-2 Brighton.
  • Khởi đầu mùa: Thất bại 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford.
  • Vị trí hiện tại: Thuộc top 4 Ngoại hạng Anh.
  • Thay người vì vấn đề sức khỏe: Luke Shaw rời sân phút 65 trước Brighton, nhường chỗ cho Ayden Heaven.

Phản ứng và nhân sự: Cập nhật Luke Shaw

Trong buổi họp báo sau trận Brighton, Amorim không chỉ bảo vệ quan điểm chiến thuật mà còn cập nhật tình hình lực lượng. Luke Shaw rời sân phút 65 vì bị "nhiễm virus" và được thay bởi Ayden Heaven. HLV khẳng định Shaw sẽ hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo gặp Nottingham Forest.

Tác động: Thông điệp cho chặng đua top 4

Thông điệp mạnh nhất từ phòng họp báo Old Trafford là tiêu chuẩn thi đấu của Man Utd được đo bằng cấu trúc, kiểm soát và cường độ – không chỉ bằng những con số trên bảng tỷ số. Mạch thắng giúp họ vào top 4, nhưng việc HLV đánh giá cao thất bại 0-1 trước Arsenal nhấn mạnh cách tiếp cận dài hạn: tối ưu hiệu năng trước khi tối đa hóa điểm số.

Với đà tâm lý tích cực sau Brighton và tín hiệu lạc quan từ Luke Shaw, Man Utd hướng tới cuộc hẹn với Nottingham Forest trong vị thế của một đội bóng vừa thắng trận, lại vừa biết mình cần hoàn thiện điều gì để duy trì nhịp tiến trong nhóm dẫn đầu.

