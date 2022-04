An dân, yên địa bàn

Theo ông Lầu Bá Chò- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn: An dân là mô hình dân vận khéo được triển khai ở bản Phù Khả 1 vào cuối năm 2021 gồm nhiều nội dung, công tác tuyên truyền, vận động đặc thù ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới làm nâng cao nhận thức, ý thức làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác tự quản về an ninh thôn bản, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Trọng tâm là chống truyền đạo trái pháp luật, ổn định an ninh thôn bản, hỗ trợ bà con thay đổi nhận thức trong sản xuất, chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo.