Án mạng chỉ vì… cái tát

(Baonghean.vn) - Bị anh H. túm tóc, tát vào mặt nhưng được mọi người can ngăn, tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng khi gặp anh trai và cháu, Khanh đã kể lại sự việc. Chỉ vì thiếu bình tĩnh, cộng thêm sự bốc đồng, trong đêm, hai người này đã truy tìm bằng được anh H. và án mạng đã xảy ra.

Cậu và cháu giết người rồi trốn truy nã

Dù sự việc diễn ra cách đây 4 năm, những người chứng kiến vẫn không khỏi bàng hoàng mỗi khi nhắc đến. Bởi chỉ vì một phút bốc đồng đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, mà nguyên nhân chỉ vì cái tát.

Theo người dân, cũng như cáo trạng thể hiện, tối 25/7/2019, tại một quán thịt chó ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, giữa Phạm Thục Khanh (SN 1993), trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu và anh Lô Minh H. (SN 1989), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, xảy ra mâu thuẫn. Anh H. đã túm tóc, tát vào mặt Khanh nhưng được mọi người có mặt can ngăn. Tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng khi gặp anh trai là Phạm Tùng Khánh (SN 1990), trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu và người cháu là Lô Thanh Hải (SN 1994), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, thì Khanh đã kể lại việc vừa bị anh H. đánh tại quán ăn.

Hai bị cáo Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Vừa nghe người dì nói vậy, Hải liền hỏi “thằng mô đập dì, đập ở mô?”. Do Khanh không rõ người tát mình ở đâu nên chỉ nói địa chỉ bị đánh tại quán thịt chó. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến gặp chủ quán ăn, dò hỏi thông tin về người đàn ông đó. Với sự kết nối của nhiều người, Hải và Khánh có được số điện thoại của anh H. nên gọi điện hẹn để “nói chuyện”. Trước khi đi, Hải kịp thủ cho mình 1 con dao lưỡi liềm, 1 thanh kiếm, 1 dao phớ.

Khoảng 22h30 phút cùng ngày, khi hai bên gặp nhau, Hải cầm dao chém 1 nhát vào tay anh H. Thấy anh H. cầm dao chạy về phía mình, Khanh nhặt một viên gạch để ném nhưng không trúng vào đối thủ. Lúc này, Khánh cầm kiếm chạy đến chém anh H. nhưng người này tránh được. Cùng lúc này, Lô Thanh Hải lao đến chém nhiều nhát vào người anh H. khiến nạn nhân gục xuống bãi đất trống, tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp. Sau khi gây án, Hải và Khánh được Hồ Viết Quyền chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường. Chạy được một đoạn, Hải nói Quyền không liên quan đến việc đánh người nên bảo xuống, còn hai cậu cháu rủ nhau đi trốn.

Ngay sau đó, các đối tượng gồm Hồ Viết Quyền và Phạm Thục Khanh lần lượt bị cơ quan chức năng triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Riêng Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh do đã rời khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra lệnh truy nã về tội Giết người. Mãi gần 4 năm sau, vào ngày 6/6/2023, cả hai bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Giá phải trả

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lô Thanh Hải (SN 1994), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Phạm Tùng Khánh (SN 1990), trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu cùng về tội Giết người. Cùng liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Thục Khanh, em gái Khánh (SN 1993), trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị cáo Hồ Viết Quyền (SN 1996), trú phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Quá trình xét xử tại phiên tòa, các bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội. Bị cáo Khánh khai, dù không có mâu thuẫn với bị hại, nhưng sau khi nghe em gái kể lại việc bị tát nên muốn đi trả thù. Lô Thanh Hải cũng khai nhận giống bị cáo Khánh. Bị cáo này cho rằng, vì bực tức chuyện người dì bị đánh nên đã cầm theo hung khí đến gặp anh H. Trong vụ án này bị cáo Hải chính là người khởi xướng, trực tiếp chém nhiều nhát vào người anh H. gây ra cái chết cho nạn nhân. Trước khi bỏ trốn, nhận thấy tình hình nạn nhân chảy nhiều máu, Hải nói với Khanh “nhờ dì chở hấn đến bệnh viện cấp cứu”. Tuy nhiên, khi nghe nạn nhân tử vong, vì hoảng sợ nên bị cáo đã cùng với cậu ruột là bị cáo Khánh bỏ trốn. Quá trình trốn chạy, Hải đã tẩu tán hung khí gây án.

Nói về hành trình trốn nã, hai bị cáo khai nhận sau khi bỏ trốn đã sinh sống ở nhiều nơi, không liên lạc với người thân. Sau gần 4 năm sống chui lủi, Hải và Khánh bị công an bắt. Sau khi bị bắt, Lô Thanh Hải đã tác động gia đình bồi thường cho đại diện bị hại số tiền 82 triệu đồng.

Đại diện gia đình bị hại đến tham dự tòa trình bày quan điểm. Ảnh: Trần Vũ

Đại diện gia đình bị hại đến tham dự tòa trình bày rất đau buồn sau cái chết của người thân. Chị trình bày, sự việc đã xảy ra 4 năm, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà người thân của chị đã phải ra đi oan ức. Đáng nói, sau khi án mạng xảy ra, hai kẻ giết người đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trước sự có mặt của đại diện bị hại, các bị cáo đã gửi lời xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ của gia đình bị hại. Đại diện bị hại đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hải.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội, nêu rõ hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt và dù sự việc đã được mọi người can ngăn, bị hại cũng đã về nhà nhưng bị cáo Hải và Khánh vẫn tìm đến để giải quyết đến cùng. Trong vụ án này, bị cáo Hải là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, do đó phải chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Phạm Tùng Khánh phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đáng nói, trước khi thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ án này, 3 bị cáo gồm Hải, Khánh và Khanh đều có nhân thân xấu. Trong đó, Lô Thanh Hải từng bị UBND huyện Quế Phong ra quyết định đưa đi trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng. Bị cáo Phạm Tùng Khánh từng bị tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Trong khi đó, cô em gái của Khánh là Phạm Thục Khanh cũng từng bị công an huyện Quỳ Hợp ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với vai trò cầm đầu, bị cáo Lô Thanh Hải bị tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Thanh Hải tù chung thân về tội Giết người; đồng thời buộc bị cáo này phải bồi thường cho gia đình bị hại 270 triệu đồng (được trừ đi số tiền đã bồi thường). Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Tùng Khánh lĩnh án 20 năm tù. Với tội Gây rối trật tự công cộng, bị cáo Phạm Thục Khánh lĩnh án 2 năm tù giam. Riêng bị cáo Hồ Viết Quyền lĩnh án 18 tháng, cho hưởng án treo.

Như vậy, chỉ vì một cái tát mà Khánh cùng em gái phải vào tù. Chưa hết, hai anh em này còn kéo luôn cả người cháu vào trại giam với bản án chung thân. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người về cách ứng xử với nhau trong cuộc sống. Đừng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà dùng vũ lực để giải quyết, rồi phải trả giá đắt.