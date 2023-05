Ăn măng cụt đừng vứt vỏ, nó có công dụng thần kỳ

(Baonghean.vn) - Vụ xuân 2023 Nghệ An thắng lợi toàn diện; Sản lượng điện tiêu thụ tại Nghệ An tăng kỷ lục; Báo động về tình trạng tự ý dùng thuốc, dược liệu để điều trị bệnh… là những thông tin nổi bật ngày 31/5

(Baonghean.vn) - Đã có rất nhiều người dân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, thậm chí tử vong do tự ý sử dụng thuốc Nam, thuốc Đông y để điều trị bệnh; do sử dụng rượu ngâm dược liệu không rõ nguồn gốc; tin lời các “thần y” trên mạng internet nên sử dụng các sản phẩm thuốc hoàn tán tự chế…

(Baonghean.vn) - 12 đối tượng bị khởi tố về tội "Đánh bạc" nằm trong chuyên án do Công an huyện Yên Thành phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 9 xã trên địa bàn huyện xác lập và khám phá thành công.