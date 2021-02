Án mạng kinh hoàng khiến 8 người thương vong

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 8 người thương vong ở huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), sáng 23/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, qua test nhanh ma túy, lực lượng chức năng phát hiện 4 người trong nhóm 14 nam nữ có mặt ở phòng hát số 104 của quán Karaoke Luxury II (ở thôn Cổ Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) dương tính với ma túy.Tuy nhiên, riêng hung thủ gây án chưa test nhanh được vì đối tượng đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 và chờ kết quả xét nghiệm máu.Hôm qua (22/2), Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi " Giết người ".

Theo cơ quan công an, khoảng 19h hôm qua (21/2), một nhóm 14 người đến thuê phòng hát tại quán karaoke Luxury II tại thôn Cổ Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).



Khi cả nhóm đang hát thì Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đi ra ngoài lấy dao rồi quay lại phòng hát đâm chém loạn xạ khiến 3 người chết (gồm 2 nữ, 1 nam) và 5 người bị thương. Trong số đó, Dũng tự cầm dao đâm mình bị thương.Cơ quan chức năng xác định được danh tính 3 người thiệt mạng là Trần Văn Sơn (SN 1988, trú tại Đông Hạ, Đông Yên, Quốc Oai, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch Linh (SN 1990, trú tại Phúc La, Hà Đông, TP Hà Nội), Cao Thu Nga (SN 1993, trú tại Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây, TP Hà Nội).Còn 5 người bị thương trong vụ việc này là Bùi Thị Trà My (SN 2000, trú Văn Hán, Đồng Ỳ, tỉnh Thái Nguyên), Đỗ Khánh Linh (SN 1998, trú Phú Phúc, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Trần Văn Điệp (SN 1986, trú Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Tiến Đạt (SN 1987, trú Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội) và nghi phạm Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).