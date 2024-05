Án mạng sau cơn say và nỗi đau người ở lại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Say rượu, Nguyễn Đình Trí không chỉ chửi bới, đánh đập vợ mà còn gây sự đánh hàng xóm và đoạt mạng công an viên. “Ma men” không những đẩy Trí vào vòng lao lý mà còn để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình bị hại và người thân của gã.

Nhát dao chí mạng

Một ngày giữa tháng 5, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Trí (SN 1969), trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn về tội “Giết người”, tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có đông người dân đến dự. Bởi vụ án mạng mà Trí gây ra cách đây hơn nửa năm đã khiến dư luận bàng hoàng. Trong hơi men, đối tượng này đã đâm người hàng xóm và đoạt mạng một công an viên bằng nhát dao chí mạng.

Bị cáo Nguyễn Đình Trí. Ảnh: Trần Vũ

Hành vi giết người có tính côn đồ của bị cáo dường như là bản chất của gã. Bởi, trước đó Trí nhiều lần vào tù ra tội vì những hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, vào năm 1990, Nguyễn Đình Trí bị Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. 3 năm sau, Trí tiếp tục bị Tòa án huyện Krông Ana xử phạt 69 tháng tù về các tội: Cướp tài sản công dân, Chống người thi hành công vụ và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến năm 1995, Nguyễn Đình Trí nhận thêm bản án khác là 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. 1 năm sau, Trí cũng bị tòa xử phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Hết lần này đến lượt khác sống cảnh “cơm tù, áo số” nên Trí bị vợ bỏ trong thời gian gã ngồi tù. Do đó, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Trí trở về quê nhà ở Nghệ An sinh sống.

Một thời gian sau, Trí nên duyên vợ chồng với cô gái kém hơn 11 tuổi. Chị Nguyễn Thị T. dù biết Trí từng qua “một lần đò” và nhiều lần vào tù nhưng vẫn gạt qua tất cả, kết duyên vợ chồng. Người phụ nữ thôn quê chỉ mong tình yêu thương của mình sẽ cảm hóa được người chồng lầm lỡ để Trí hoàn lương, chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình.

Thế nhưng, Trí dường như vẫn đi vào vết xe đổ của bản thân. Việc người đàn ông này thường chìm trong men say khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn, cuộc sống gia đình vì thế mà không thể êm ấm. Cũng vì rượu mà Nguyễn Đình Trí đã gây ra tội đồ, đoạt mạng người hàng xóm cũng là công an viên của xã Hùng Tiến.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 19h ngày 10/10/2023, Nguyễn Đình Trí sau khi uống rượu về nhà thì chửi bới và đánh đập vợ. Do đó, chị T. đã chạy sang nhà em trai chồng lánh nạn thì bị chồng cầm dao đuổi theo. Lúc này, tại nhà em trai Trí đang có người ngồi uống rượu. Trí gây sự và chém vào cổ một người. Những người có mặt đến can ngăn và tước con dao trên tay Trí, đồng thời đưa nạn nhân đến trạm y tế xã sơ cứu.

Tưởng chừng như mọi việc đã dừng lại ở đó thì một lúc sau, Trí lại cầm dao đi sang nhà em trai nhưng người nhà đã đóng cửa. Lúc này, Trí cầm dao chém vào cửa chính, cửa sổ và bàn ghế nên chị T. liền gọi điện nhờ xóm trưởng báo công an.

Sau khi nhận được thông báo, ông Hoàng Thế Th. (SN 1969) - Công an viên bán chuyên trách xóm liền xuống hiện trường. Lúc này, Trí đã về nhà, khóa cửa cổng nên ông Th. yêu cầu đối tượng lên trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, Trí không chấp hành và đứng trong sân cầm dao chém vào cổng.

Trước tình hình trên, ông Th. điện thoại báo cho đồng chí Phó trưởng Công an xã Hùng Tiến tăng cường lực lượng xuống hiện trường. Trong lúc ông Th. đang đứng nói chuyện thì Trí trèo tường rào, nhảy ra đâm một nhát vào người công an viên. Nhát dao chí mạng ấy đã khiến ông Th. tử vong trên đường cấp cứu.

Sau khi đâm người, Nguyễn Đình Trí trèo vào nhà nằm ngủ. Đến 21h30 cùng ngày, Trí bị công an bắt giữ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trí không nhớ rõ hành vi phạm tội của mình và có biểu hiện rối loạn tâm thần. Do đó, cơ quan chức năng đã giám định tâm thần đối với Trí, kết luận trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Nguyễn Đình Trí bị bệnh các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Vợ của bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Nỗi đau của hai gia đình

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Về động cơ giết người, bị cáo trình bày do hôm đó uống rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình. Ngồi nghe những lời khai của chồng, chị T. không ít lần cúi mặt xuống bàn, gương mặt thể hiện sự buồn bã. Bởi chị là người chứng kiến hành vi cầm dao chém hàng xóm và đoạt mạng bị hại của chồng. Hơn nữa, hôm xảy ra vụ án mạng do chồng gây ra thì chị là người sơ cứu ban đầu cho bị hại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chị và những người có mặt đã không có kết quả khi nạn nhân phải hứng chịu nhát dao đâm chí mạng vào ngực.

Tại phiên tòa, chị đã kể lại cuộc sống khổ cực vì người chồng nghiện rượu. Trong cuộc sống hàng ngày không ít lần chị bị chồng chửi bới, dọa đánh mỗi khi chồng có men. Dù luôn cảm thấy cuộc sống vợ chồng ngột ngạt nhưng vì con, chị hy sinh, nhẫn nhịn để lo cho con cái, gia đình.

Hôm xảy ra sự việc, chị cũng bị chồng dọa đánh, chửi bới sau khi đi uống rượu về. Như nhiều lần khác, chị vội chạy sang nhà hàng xóm cũng là họ hàng để cầu cứu. Nhưng rồi, khác với những lần trước, lần say rượu này Trí dường như không làm chủ được bản thân, gây ra cái chết tức tưởi cho người công an viên đang thi hành nhiệm vụ.

Chồng vướng vào lao lý nhưng chị hiểu rõ nỗi đau mà gia đình bị hại đang phải gánh chịu là quá lớn. Do đó, tại phiên tòa, chị đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại. Trước đó, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị đã vay mượn nhiều nơi để bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Người thân của bị hại đến tham dự tòa đã nhiều lần bật khóc khi nhắc lại sự việc đau lòng. Họ thừa nhận dù hai gia đình có mối quan hệ xóm giềng và rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị T., thế nhưng nỗi đau mà gia đình đang phải chịu đựng là rất lớn. Chỉ trong phút chốc, vợ, con phải chịu cảnh chia lìa khi người chồng, người cha bị người ta đoạt mạng. Do đó, tại phiên tòa đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An nêu quan điểm hành vi của bị cáo có tính côn đồ. Bị cáo đã dùng hung khí tước đi quyền được sống của người khác, gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Qua phiên tòa, không chỉ bản thân bị cáo mà mọi người cần rút ra bài học đắt giá, vì mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Đại diện bị hại đến tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Trí là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt quyền được sống của một con người, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại, bản thân bị cáo hiện có bệnh làm hạn chế khả năng điều khiển hành vi, gia đình có công với cách mạng. Đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Trí 20 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Trí phải bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại 180 triệu đồng. Đối với hành vi chém vào cổ người hàng xóm, do vết thương nhẹ, bị hại không yêu cầu xử lý nên cơ quan chức năng không xem xét.

Với hành vi giết người, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án 20 năm tù. Thế nhưng, nỗi đau mà bị cáo gây ra sẽ không gì có thể bù đắp được. Đó là nỗi đau quá lớn của gia đình bị hại và nỗi khốn khổ của người vợ bị cáo khi từ nay phải thay chồng cáng đáng gia đình và kiếm tiền để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Đây là bài học dù quá muộn đối với Nguyễn Đình Trí, cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người sử dụng rượu, bia đến mức lạm dụng.