Án mạng vì cái bờ ao và câu chuyện tình làng, nghĩa xóm

Án mạng… từ chuyện bờ ao



“Do bực tức, nghĩ đến chuyện trước đó bị đánh nên bị cáo đã không làm chủ được hành vi”, suốt phiên tòa kéo dài khoảng 3 tiếng, bị cáo Ngô Đức Thiện (SN 1960), trú xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên không ít lần lặp lại câu nói ấy. Chuyện bắt đầu từ cái bờ ao nuôi cá giữa hai gia đình, cộng thêm chút nóng giận để rồi án mạng đau lòng xảy ra.

Vụ án đau lòng trên xảy ra cách đây gần nửa năm, nhưng nhiều người dân ở xã Hưng Mỹ vẫn chưa thôi ám ảnh. Gia đình Ngô Đức Thiện và hàng xóm Nguyễn Ngọc Nh. mỗi nhà có ao cá, chung nhau bờ ao. Ngày 6/8/2020, thấy nhà hàng xóm thuê máy xúc về cải tạo ao cá, Thiện ra xem và nói: “Nếu đắp đất thì đắp bên của ông, còn bên tôi thì để tôi đắp”. Nghe vậy, ông Nh. nói Thiện là “đồ ích kỷ, đồ tồi”. Thiện sau đó cũng có những lời nói nặng nề, xúc phạm hàng xóm.

Bị Thiện chửi, ông Nh. lấy một gậy tre đánh vào chân hàng xóm dẫn đến 2 bên xô xát nhau. May mắn, sự việc được mọi người kịp thời can ngăn, Thiện đi về nhà mình. Lúc này, thấy chân sưng do bị đánh nên Thiện sang nhà ông Nh. yêu cầu chở lên trạm xá kiểm tra. Vợ của ông Nh. sau đó đã chở Thiện lên trạm xá khám, lấy thuốc. Khi về nhà, ông Nh. có rót ly rượu mời Thiện xem như để làm hòa nhưng người hàng xóm không uống, bỏ về.

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại thì trưa cùng ngày, khi Thiện vác cuốc ra đồng thăm lúa thì thấy ông Nh. đi xe máy. Nhớ lại việc bị đánh trước đó, Thiện nảy sinh ý định trả thù. Khi thấy ông Nh. đi xe máy gần đến chỗ mình, Thiện dùng cuốc đánh một phát vào đầu hàng xóm. Bị đánh bất ngờ, ông Nh. ngã xuống đất cùng chiếc xe. Nạn nhân tử vong do vỡ, lún xương hộp sọ, xuất huyết não, dập não do chấn thương.

Ngô Đức Thiện quay sang xin lỗi gia đình bị hại. Chị vợ đau buồn úp mặt suốt phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ Quá trình trả lời những câu hỏi của HĐXX, Thiện khai không cố tình giết bị hại, chỉ do bực tức vì nghĩ lại trước đó bị đánh. Một vị hội thẩm hỏi: “Sau khi dùng gậy đánh bị cáo, bị hại đã nhờ người chở đi lấy thuốc và rót ly rượu mời uống xem như làm hòa, sao bị cáo không chấp nhận mà có hành vi dùng cuốc đánh vào đầu người ta như vậy?”. Lúc này Thiện lại lí nhí trả lời “bị cáo không cố tình”.



Nhưng, cố ý hay vô tình, sự thật, việc Thiện dùng cuốc đánh ông Nh. khiến nạn nhân tử vong là không thể chối cãi. Để rồi đây, dù muốn hay không, bị cáo vẫn phải đứng trước gia đình nạn nhân, HĐXX, chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình.

Nếu đôi bên nhịn nhau một chút

Thực hiện quyền công tố tại tòa, vị đại diện VKS ND tỉnh Nghệ An trình bày, vì cái bờ ao mà dùng cuốc đánh chết bị hại, bị cáo thấy động cơ với hậu quả có tương xứng với nhau không?. Trước câu hỏi trên, Thiện trả lời mâu thuẫn không lớn, bị cáo cũng không biết vì sao lại làm như vậy. Bị cáo chỉ lỡ tay một lần. Nhưng, cái “lỡ tay chỉ một lần thôi” của Thiện đủ khiến người hàng xóm thiệt mạng.

Một vị hội thẩm nói, bị cáo đã nhiều tuổi, lẽ ra phải suy nghĩ chín chắn. Người xưa có câu “một điều nhịn, chín điều lành”, huống hồ hai bên là hàng xóm, láng giềng với nhau, càng phải hòa nhã với nhau. Có rất nhiều cách để hóa giải mâu thuẫn bị cáo không cân nhắc lựa chọn mà lại sử dụng bạo lực khiến người chết, kẻ phải lĩnh án tù, làm mất hòa khí của tình làng nghĩa xóm. Xảy ra chuyện như vậy, bị cáo nhận thấy thế nào?. “Bị cáo sai rồi”, Thiện lí nhí.

Được biết, gia đình Thiện và ông Nh. là hàng xóm với nhau khoảng 30 năm. Mối quan hệ của hai gia đình khá tốt, nhưng mấy năm trở lại đây, việc hai gia đình xích mích vì bờ ao khiến hai bên mâu thuẫn. Nghĩ lại, nếu đôi bên chịu nhịn nhau một ít, tình cảm đẹp giữa hai người hàng xóm sẽ mãi vẹn nguyên. Để giờ, không có cảnh người chết, kẻ vào tù chỉ vì cơn nóng giận không kiểm soát.

Đại diện bị hại tham dự tòa đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật. “Gia đình tôi mất đi người em, vợ con mất đi người chồng, người cha là nỗi đau không gì bù đắp được. Do đó, chúng tôi yêu cầu tòa xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật”, đại diện bị hại nêu quan điểm.

Về phần dân sự, đại diện bị hại đề nghị bị cáo phải bồi thường 420 triệu đồng. Trước mức yêu cầu bồi thường trên, bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin được bồi thường 300 triệu đồng nhưng bị từ chối. Trong lời nói sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt để trở về với vợ con.

Nhìn Thiện thành khẩn cúi đầu trước HĐXX, quay sang xin lỗi đại diện gia đình bị hại, xin sự tha thứ ai cũng xót xa. Nhưng, án mạng đã chẳng thể nào thay đổi được. Với hành vi giết người có tính côn đồ, HĐXX tuyên phạt Ngô Đức Thiện 19 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 203 triệu đồng.