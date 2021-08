Ăn trộm xe đạp điện khi chủ nhân đang mải tắm sông

Ngày 12/8/2021, Công an xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị trấn Nam Đàn bắt đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1989), trú tại khối Vạn An, thị trấn Nam Đàn về hành vi Trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 06/8/2021, Công an xã Nam Thanh nhận được đơn trình báo của bà Phan Thị Lan trú tại xóm 6, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn về việc cháu trai bà bị mất một chiếc xe đạp điện trong lúc đi tắm tại vũng Thia Thia, thuộc xóm 5, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Nam Thanh đã tập trung rà soát, tiến hành điều tra làm rõ. Đến 10h, ngày 09/8/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Linh, trú tại khối Vạn An, thị trấn Nam Đàn.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Bình Nguyên Qua đấu tranh, đối tượng Linh khai nhận: Trưa 06/8/2021, Linh đi qua khu vực vũng Thia Thia, thấy nam sinh mải mê tắm dưới sông, trong khi xe đạp điện để trên bờ không khóa. Vì vậy, Linh đã trộm xe rồi đem bán cho một cửa hàng sửa xe với giá 1,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.



Đối tượng Nguyễn Văn Linh có tiền án về tội giết người, ra tù năm 2015. Hiện, Công an xã Nam Thanh đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Nam Đàn xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng, nhiều người dân xuống tắm tại các sông, suối, đập nhưng phương tiện để trên bờ không có các biện pháp bảo vệ. Đây là sơ hở cho loại tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động, lực lượng Công an khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác, nhắc nhở người thân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tránh để kẻ xấu lợi dụng.