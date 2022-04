Ấn tượng gian hàng Nghệ An tại Vietnam Expo 2022

Đại biểu và các nhà đầu tư tham quan gian hàng của Nghệ An. Ảnh: Hồng Ngọc

Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 - Vietnam Expo 2022 khai mạc sáng 13/4 theo phương thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội chợ trực tiếp diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 13 - 16/4) tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và hội chợ trực tuyến được tổ chức trong 1 tháng (từ ngày 13/4 - 13/5).



Vietnam Expo 2022 đã thu hút 410 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô 380 gian hàng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc Vietnam Expo 2022. Ảnh: Hồng Ngọc Năm nay, Vietnam Expo chào đón sự kiện hiện diện của Hàn Quốc với tư cách là quốc gia khách mời danh dự - “Guest of Honor Country". Khu trưng bày của Hàn Quốc có diện tích trưng bày hơn 300 m2 với sự tham gia của 75 doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Thực phẩm và đồ uống đóng gói sẵn - Sản phẩm làm đẹp - Thiết bị điện tử gia dụng.



Năm 2022, với dấu mốc quan trọng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022) sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, đúng với định hướng chung giữa 2 nước là nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Đại diện tỉnh Nghệ An giới thiệu về Hội chợ với ngài Park Noh-Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Ngọc

Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” do Cục Xúc tiến thương mại (Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương) tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong công tác xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, trở thành điểm nhấn quan trọng của Vietnam Expo 2022.



Khu gian hàng không chỉ cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam mà còn giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế các ngành công nghiệp trọng điểm, thu hút đầu tư gắn liền với các điểm đến đầu tư là các địa phương tiêu biểu, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”. Ảnh: Hồng Ngọc

Gian hàng do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An trưng bày đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ lãnh đạo các bộ, ngành cùng các đại biểu tại Hội chợ Vietnam Expo 2022.



Ngoài các ấn phẩm thu hút, quảng bá đầu tư của tỉnh Nghệ An, gian hàng còn có sự tham gia của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp nổi bật tại Nghệ An như: VSIP (Singapore), WHA (Thái Lan) và Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng các đại biểu thăm gian hàng Nghệ An tại Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam - Invest in Vietnam”. Ảnh: Hồng Ngọc

Việc tham gia Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam - Invest in Vietnam” tại Vietnam Expo 2022 là một trong những phương thức hiệu quả để Nghệ An khẳng định vị thế của mình trên bản đồ phát triển công nghiệp Việt Nam cũng như hướng tới mục tiêu trở thành “Điểm đến đầu tư, kinh doanh và du lịch an toàn, hấp dẫn”./.