Andre Lima: Nam Định sẵn sàng chơi tốt trước Gamba Osaka Andre Lima khẳng định Nam Định đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng chơi tốt trước Gamba Osaka; lợi thế Thiên Trường cùng việc được dùng nhiều ngoại binh là điểm tựa.

Nam Định bước vào màn tiếp đón Gamba Osaka với tuyên bố rõ ràng: đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng chơi một trận "tốt" tại vòng bảng AFC Cup 2025–2026. Trợ lý HLV Andre Lima nhấn mạnh lợi thế sân Thiên Trường và khả năng sử dụng nhiều ngoại binh hơn ở đấu trường châu lục sẽ là điểm tựa cho đội bóng thành Nam. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 5/11 trên sân Thiên Trường.

Nam Định tự tin trước cuộc đọ sức với Gamba Osaka.

Tuyên bố từ khu kỹ thuật: chuẩn bị kỹ, mục tiêu thể hiện tốt

Trong buổi họp báo chiều 4/11, trợ lý HLV Andre Lima thay mặt ban huấn luyện dự chia sẻ: “Đây sẽ là trận đấu khó khăn vì Gamba Osaka là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện chăm chỉ cả tuần và tự tin sẽ có màn trình diễn tốt”.

Ông khẳng định tinh thần toàn đội tích cực dù HLV trưởng Trung Kiên không góp mặt và đã ủy quyền tham dự họp báo. Sự sẵn sàng về tâm thế được xem là nền tảng để Nam Định hướng tới một màn trình diễn giàu năng lượng trước đối thủ được đánh giá cao.

Lợi thế Thiên Trường và biến số ngoại binh

Andre Lima cho biết Nam Định có thể tung ra đội hình mạnh hơn nhờ việc được phép sử dụng nhiều ngoại binh hơn ở sân chơi châu lục, dù danh sách cụ thể chưa được công bố. Điều này mở ra phương án nhân sự linh hoạt ở các tuyến, giúp đội bóng có thêm lựa chọn cho cách tiếp cận trận đấu.

Sân nhà Thiên Trường được nhìn nhận như lợi thế đáng kể. Trong bối cảnh gặp đối thủ mạnh, yếu tố địa lợi có thể giúp Nam Định kiểm soát nhịp độ tốt hơn và gia tăng tính cạnh tranh trong từng pha bóng.

Tiếng nói từ sân cỏ: Lucas Alves và thông điệp quyết tâm

Trung vệ người Brazil Lucas Alves nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng và tinh thần phản ứng sau khó khăn: “Chúng tôi hiểu rõ khó khăn, nhưng chính hoàn cảnh này càng khiến toàn đội quyết tâm hơn. Được thi đấu trên sân nhà là cơ hội lớn. Trận lượt đi trên sân khách không như mong đợi, nhưng chúng tôi đã rút kinh nghiệm và điều chỉnh chiến thuật. Cả đội đều sẵn sàng cho một màn trình diễn tốt hơn”.

Trong bối cảnh Nam Định từng đối diện các vấn đề lực lượng liên quan chấn thương và thể lực, sự trở lại của các trụ cột cùng chính sách sử dụng ngoại binh phù hợp được kỳ vọng giúp đội cải thiện chất lượng thi đấu.

Thông tin trận đấu và điểm nhấn đáng chú ý

Thời gian: 19h15 ngày 5/11

Địa điểm: Sân Thiên Trường

Giải đấu: Vòng bảng AFC Cup 2025–2026

Đối thủ: Gamba Osaka – ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp (theo đánh giá của Andre Lima)

Nam Định được phép sử dụng nhiều ngoại binh hơn ở đấu trường châu lục

Góc nhìn chuyên môn: mục tiêu rõ ràng, kế hoạch thận trọng

Những phát biểu từ khu kỹ thuật và cầu thủ cho thấy Nam Định đặt ưu tiên vào một màn trình diễn chất lượng, kỷ luật và tối ưu hóa lợi thế sân nhà. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong tuần, kết hợp nhân sự được tăng cường ở cấp độ châu lục, là cơ sở để đội bóng hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số, nuôi hy vọng tiến xa.

Trong một trận đấu được dự báo khó khăn, cách quản trị nhịp độ và sự tập trung ở các thời điểm quan trọng sẽ quyết định sức nặng của lợi thế Thiên Trường. Nam Định đã gửi đi thông điệp sẵn sàng, phần còn lại sẽ được định đoạt lúc bóng lăn.