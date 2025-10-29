Anguissa đánh đầu cứu nguy, Napoli thắng 1-0 tại Lecce VAR cho Lecce penalty phút 51 nhưng Camarda bị Vanja Milinkovic-Savic cản phá; phút 69, Anguissa đánh đầu từ quả phạt của Neres ấn định 1-0 cho Napoli.

Vòng 9 Serie A tại Stadio Via del Mare khép lại với chiến thắng 1-0 cho Napoli: Andre-Frank Zambo Anguissa bật cao đánh đầu ở phút 69 sau quả treo bóng khó chịu của David Neres. Trước đó, đội khách đã phải đi trên dây khi VAR xác định handball của Juan Jesus phút 51, trao penalty cho Lecce, nhưng Vanja Milinkovic-Savic đoán đúng, cản phá cú sút chìm của Francesco Camarda.

Anguissa ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

VAR, penalty hỏng và cú đánh đầu định đoạt

Phút 51, từ pha không chiến, bóng chạm tay Juan Jesus trong vòng cấm. Trọng tài Giuseppe Collu tham khảo VAR rồi chỉ tay vào chấm 11 m. Camarda sút chìm về góc trái, nhưng Milinkovic-Savic không đổ người sớm, vươn hết sải tay đẩy bóng cứu thua. Đó là bước ngoặt giúp Napoli đứng vững.

Antonio Conte phản ứng nhanh bằng loạt điều chỉnh nhịp – tăng cường năng lượng tuyến giữa và chiều sâu tấn công: David Neres vào thay Noa Lang chấn thương, trước khi Scott McTominay, Leonardo Spinazzola và Rasmus Hojlund lần lượt xuất hiện. Hiệu quả đến tức thì ở phút 69: Neres tự kiếm và thực hiện quả phạt chếch phải, treo bóng xoáy vào khu 5m50; Anguissa chọn điểm rơi hoàn hảo, giật đầu kỹ thuật vượt ngoài tầm với của Wladimiro Falcone. 1-0 cho Napoli.

Napoli áp đặt khu trung tuyến bằng pressing và tam giác Gilmour – Anguissa – Elmas

Ngay từ đầu, Napoli duy trì cường độ kiểm soát và pressing nhịp nhàng với cấu trúc 4-3-3. Tam giác Billy Gilmour – Anguissa – Eljif Elmas giúp đội khách chiếm ưu thế ở nửa sân đối thủ, liên tục mở ra những điểm vào vòng cấm bằng các đường ban bật dọc hành lang.

Hành lang biên và những cơ hội sớm

Chuỗi cơ hội xuất hiện đều đặn: phút 12 Gilmour vô-lê sạt cột; phút 16 Giovanni Di Lorenzo đánh đầu trả ngược để Anguissa dứt điểm nhưng bị chặn; phút 18 Matteo Politano sút chạm người đi chệch. Từ phút 31 đến 35, Mathias Olivera hai lần leo biên trái đưa bóng cắt ngang khung thành và có cú dứt điểm bị Tiago Gabriel móc ngay trên vạch vôi. Vấn đề duy nhất của Napoli trong hiệp một là đường chuyền cuối chưa đủ sắc để phá băng.

Lecce phản công đúng nhịp, nhưng thiếu người kết liễu

Trong thế trận lép vế, Lecce vẫn biết chờ khoảnh khắc. Phút 45+1, Lameck Banda bứt tốc cánh trái rồi tạt cho Camarda xoay người vô-lê chéo góc, bóng liếm mép xà – lời cảnh báo Napoli không được lơ là. Sau bàn thua, Marco Baroni tăng cường năng lượng với Balthazar Pierret, Konan N’Dri và Youssef Maleh. Họ gây rối nhờ pressing tầm cao và các pha leo biên của Antonio Gallo, nhưng thiếu một mũi kết thúc sắc trong cấm địa. Quả 11 m bị cản phá trở thành khoảnh khắc mà chủ nhà tiếc nuối nhất.

Quản trị cuối trận: bịt không gian, khóa nhịp

Trong 7 phút bù giờ, Napoli lùi khối đội hình vừa đủ, siết chặt khoảng trống trước vòng cấm. Ở nửa phải, Gilmour giữ nhịp tỉnh táo, tạo các tam giác phối hợp cùng Neres và Anguissa để câu giờ hợp lệ, đẩy Lecce ra xa khu vực nguy hiểm. Phút 90+4, một pha căng ngang của Neres khiến Danilo Veiga lúng túng suýt phản lưới – dấu chấm than cho thế trận chủ động của đội khách đến hết giờ.

Napoli giành 3 điểm nhọc nhằn.

Tác động bảng xếp hạng Serie A

Thắng 1-0 trên sân Via del Mare, Napoli chạm mốc 21 điểm sau 9 trận và tạm vươn lên dẫn đầu Serie A trong bối cảnh Roma còn trận chưa đá. Lecce đứng thứ 16 với 6 điểm – và sẽ còn day dứt với quả penalty bị bỏ lỡ.

Đội hình và sơ đồ

Napoli (4-3-3)

Vanja Milinkovic-Savic; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus, Mathias Olivera

Andre-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour, Eljif Elmas

Matteo Politano, Lorenzo Lucca, Noa Lang

Dự bị: Mathias Ferrante, Nikita Contini, Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Luca Marianucci, Miguel Gutierrez, Pasquale Mazzocchi, Sam Beukema, Scott McTominay, Antonio Vergara, David Neres, Giuseppe Ambrosino, Rasmus Hojlund

Lecce (4-3-3)