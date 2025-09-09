Thứ Ba, 9/9/2025
Anh em ruột đột nhập nhà xưởng trong đêm, trộm 44 cuộn dây điện trị giá hơn 70 triệu đồng

Văn Hậu - Cao Loan 09/09/2025 11:42

Công an xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) vừa điều tra và bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột trộm 44 cuộn dây điện các loại gây thiệt hại hơn 70 triệu đồng cho một công ty có trụ sở trên địa bàn xã.

Trước đó, chiều 6/9, Công an xã Hưng Nguyên tiếp nhận tin báo của một công ty có trụ sở tại xã Hưng Nguyên về việc tối 5/9/2025, đơn vị này bị kẻ gian đột nhập nhà xưởng, trộm 44 cuộn dây điện các loại với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên đã tập trung lực lượng, nhanh chóng xác minh vụ việc. Do vụ trộm xảy ra vào đêm tối, khu vực nhà xưởng của công ty không có camera theo dõi nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.

12.ảnh pv
Đối tượng Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Hữu Bằng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Văn Hậu

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong chưa đầy 2 ngày tính từ khi tiếp nhận tin báo đến sáng 8/9, Công an xã Hưng Nguyên đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà xưởng của công ty nói trên là Nguyễn Quang Việt (SN 2001) và Nguyễn Hữu Bằng (SN 2003) cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, thu hồi toàn bộ tài sản trao trả bị hại. Đáng nói, Việt và Bằng là anh em trong một gia đình.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do từng làm việc tại nhà xưởng công ty nói trên nên Việt biết trong khu vực này có các cuộn dây điện, từ đó nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tối 5/9, Việt rủ Bằng là em trai của mình, mặc áo mưa, đeo khẩu trang đột nhập nhà xưởng công ty để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện, Công an xã Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

