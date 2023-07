(Baonghean.vn) - Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, đêm nay và ngày mai bão số 1 sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Ảnh hưởng bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, Nghệ An có mưa to đến rất to.

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 1)

Hồi 04 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dựbáo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi rothiên tai (Khu vực chịu ảnh

hưởng)

04h/18/7

Tây Tây Bắc, 15-20 km/h.Bão có khả năng mạnh

thêm

21,0N-109,5E; trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng

290km về phía Đông

cấp 11-12, giật cấp 15

Phía Bắc vĩ tuyến 17,5N; 107,5E-115,5E

Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc BiểnĐông, Bắc

Vịnh Bắc Bộ

16h/18/7

Tây Tây Bắc, 15-20 km/h và suy yếu

dần

21,5N-107,5E; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

cấp 9, giật cấp 12

Phía Bắc vĩ tuyến 18N; phía Tây kinh tuyến

112,0E

Cấp 3: Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông Bắc

Bộ

04h/19/7

Tây Tây Bắc, 15-20 km/h và suy yếu

dần thành vùng áp thấp

21,8N-105,6E; trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ

< cấp 6

Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Tây kinh

tuyến 111,5E

Cấp 3: Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Đông Bắc Bộ



Bản đồ quỹ đạo và cường độ bão lúc 05h00 giờ ngày 17/07/2023.

Dự báo tác động của bão:

- Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10- 11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

- Từ khoảng chiều ngày 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

- Từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

- Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5,0-7,0m.

- Từ sáng ngày 18/7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 3,0-5,0m. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định sóng biển cao 2,0-4,0m.Nước dâng do bão, nguy cơ ngập lụt vùng ven biển:

- Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình có nước dâng do bão từ 0,5-0,8m.

- Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường vào chiều ngày 18/7.

- Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, ở khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa dự báo phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

- Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 17/7/2023

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ đêm mạnh dần lên cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

- Nhiệt độ : 26 - 35oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực trung du và vùng núi.

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 36oC, có nơi cao hơn 37oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Thành phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ đêm mạnh dần lên cấp 4-5.

- Nhiệt độ : 26 - 35oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ đêm mạnh dần lên cấp 4-5.

- Nhiệt độ : 26 - 34oC.

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1 (tên quốc tế là TaLim) nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, rải rác vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.