Ảnh hưởng bão số 6, Nghệ An có mưa to đến rất to

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 6.

Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của bão số 6, từ chiều tối ngày 23/9 đến 25/9 tại Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đã có công điện đề nghị: Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; Các Công ty Thủy lợi; Thủy điện trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Đài thông tin duyên hải Bến Thủy và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Công điện số 11/CĐ-TW ngày 22/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 11/CĐ-VPTT BCH PCTT&TKCN ngày 22/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An; Công điện số 12/CĐ-TW ngày 23/9/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.