Ảnh hưởng Covid-19, giải phóng mặt bằng đường ven biển qua Nghệ An chậm

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4429/QĐ.UBND ngày 29/10/2019, với chiều dài 7,44 km qua huyện Nghi Lộc (1,08 km) và TX. Cửa Lò (6,36 km). Sau gần 2 năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng dù được quan tâm chỉ đạo vẫn chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo báo cáo hiện nay các địa phương đã GPMB được 6,55 km/7,44 km, đạt 88% (đất nông nghiệp 5,88 km; đất ở 0,67 km), còn lại 0,89 km đất ở.

Giải phóng mặt bằng đường ven biển đoạn qua huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trân Châu Huyện Nghi Lộc đoạn qua xã Khánh Hợp (1,08 km) hiện đã bàn giao xong 1,01 km/1,08 km, đạt 93%; còn lại phần đất ở nút giao QL46 (3 hộ có nhà) và 30m tuyến chính có 1 hộ có nhà chính chưa bàn giao. Ở huyện Nghi Lộc, hộ bà Nguyễn Thị Thu có tổng diện tích là 928,8 m2 (300 m2 đất ở + 628,8 m2 đất vườn), trong đó, diện tích thu hồi là 375,5 m2 đất vườn, còn lại 553,3 m2 (300m 2 đất ở + 253,3 m2 đất vườn) đã được duyệt phương án và hộ gia đình đã nhận tiền tài sản, phần diện tích bị thu hồi. Hiện nay, gia đình đề nghị bồi thường phần diện tích thu hồi 375,5 m2 là đất ở và giao một lô đất tại khu tái định cư cho gia đình hộ của người con, phần còn lại 553,3 m2 hộ bà Thu tiếp tục sử dụng. UBND huyện vận động hộ gia đình và thống nhất bố trí 1 lô TĐC xen dắm có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá. Hiện UBND huyện và gia đình đã tìm được vị trí, đang hoàn chỉnh các thủ để giao đất TĐC.





Các đơn vị thi công đang tu bổ những đoạn đường đã làm xong. Ảnh: Trân Châu Tại nút giao QL46, ảnh hưởng 12 hộ đất ở (9 hộ đã phê duyệt và 3 hộ chưa phê duyệt).



Hiện đã bàn giao mặt bằng được 9/12 hộ, còn 3 hộ chưa phê duyệt, 3 hộ có nhà ở chưa kiểm kê (ông Trần Minh Điều, ông Trần Minh Trí, ông Hoàng Hồng Hà): Chưa phân định được tài sản xây trên đất đã cấp GCN và trên đất hành lang nên chưa thể kiểm kê tài sản.

UBND huyện Nghi Lộc đã thành lập đoàn để xác định lại ranh giới hành lang làm cơ sở để lập kiểm kê, kiểm đếm lập phương án bồi thường. Hiện đã xác định xong chân đường, hành lang đường bộ theo dự án đường Nam Cấm Cửa Lò năm 2001, nhưng hiện nay đang gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới thửa đất để thực hiện bồi thường GPMB.

Đoạn qua địa bàn thị xã Cửa Lò vẫn còn 37 hộ (dài 0,82 km) đang vướng mắc. Cụ thể: Ở phường Nghi Hòa (30 hộ), đã phê duyệt phương án bồi thường 28/30 hộ theo đơn giá điều chỉnh, còn 2 hộ là hộ ông Nguyễn Khắc Hậu và bà Nguyễn Thị Hường chưa phê duyệt phương án bồi thường đất do đang tranh chấp ranh giới lẫn nhau. Hiện đã có 28 hộ nhận tiền tài sản và 27 hộ nhận tiền tài sản+đất; 13 hộ đã bàn giao mặt mặt bằng thi công dự án. Các hộ khác chưa nhận tiền, do đang có đơn kiện phản ánh giá bồi thường thấp so giá với thị trường.

Ở phường Nghi Hải 22 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường 22/22 hộ theo theo đơn giá điều chỉnh. Hiện đã có 19 hộ nhận tiền tài sản và 7 hộ nhận tiền tài sản+đất; 2 hộ bàn giao mặt bằng thi công dự án. Các hộ khác chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng do đang có đơn kiện phản ánh giá bồi thường thấp so giá với thị trường.

Về phương án tái định cư, đã phê duyệt 41 hộ/58 lô và đã giao đất thực địa được 29 lô/58 lô.

Thời gian qua, mặc dù Sở Giao thông vận tải đã tích cực phối hợp, đốc thúc các địa phương triển khai GPMB nhưng công tác GPMB tại các địa phương tiến triển chậm, trong đó có lý do công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo tiến độ công trình, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, UBND tỉnh đề nghị các địa phương đôn đốc, bám địa bàn giải phóng dứt điểm mặt bằng.