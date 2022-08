Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nghệ An có mưa to

Việt Phương (Tổng hợp)

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo nhận định, trong ngày 9/8, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Dự báo bão sẽ hướng ra biển, đi theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó đổi dần hướng và đi vào vịnh Bắc Bộ. Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.