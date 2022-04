Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to

Từ ngày 1/5 đến 2/5, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to. Ảnh tư liệu Hiện nay (1/5), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Kiên Lao (Yên Bái) 101.2mm, Hiền Lương (Phú Thọ) 81.6mm, Lang Cẩn 1 (Tuyên Quang) 73.2mm, Khang Ninh (Bắc Kạn) 52.9mm, Kim Loan (Cao Bằng) 41.8mm…



Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ và đầy dần lên kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày hôm nay 1/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/đợt, có nơi trên 80mm/đợt.