Ảnh hưởng dịch Covid-19, xuất khẩu khoáng sản Nghệ An giảm 15 triệu USD

Khác với không khí nhộn nhịp xe ô tô vào ra chở hàng đá vân trắng xuất khẩu, thì nay tại mỏ đá và xưởng chế biến của Công ty TNHH Toàn Thắng (xã Minh Hợp, Quỳ Hợp) vắng lặng. Đại diện của đơn vị này cho biết: Mặt hàng đá lâu nay chủ yếu xuất bán sang thị trường Trung Quốc, với nhiều sản phẩm đá ốp lát, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ đầu năm 2020 đến nay đơn vị đã giảm sản lượng xuất khẩu trên 70%, phải tìm thị trường trong nước để bán, hoạt động cầm chừng để nuôi công nhân. Do khó khăn trong khâu tiêu thụ nên dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở khai thác chế biến đá bị tồn kho, công nhân phải nghỉ việc. Chưa kể một số doanh nghiệp khai thác, chế biến thiếc trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũng phải hoạt động cầm chừng do khó khăn trong khâu xuất khẩu.

Mặt hàng đá ốp lát ở một số doanh nghiệp địa bàn huyện Quỳ Hợp chưa xuất bán được ra các nước do dịch bệnh. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Xuân Huệ - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I cho biết: Lâu nay địa bàn huyện Quỳ Hợp có khoảng trên 20 doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản đi các nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hầu hết các đơn vị phải dừng hoạt động, tính đến thời điểm này toàn huyện chỉ còn 4 doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, bị giảm doanh thu xuất khẩu trên 70%. Một số doanh nghiệp hiện đang xuất bán được số lượng ít các đơn hàng đã ký hợp đồng trước đây cho Ấn Độ, Hồng Kông … Số lượng đơn hàng xuất khẩu mới hầu như không có.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh hiện nay có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực chế biến, khoáng sản phải nghỉ việc, một số thất nghiệp hoặc chuyển sang làm nghề khác.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu khoáng sản tính từ đầu năm 2020 đến nay đạt 26,07 triệu USD, giảm hơn 15 triệu USD so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương giảm gần 40%). Mặt hàng xuất khẩu khoáng sản tại địa bàn tỉnh Nghệ An chủ yếu là đá các loại, có nguồn gốc tại huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Các doanh nghiệp chủ yếu sản xuất, chế biến các sản phẩm từ đá bột đá trắng siêu mịn, đá xẻ ốp lát… Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ ở các nước như Trung Quốc, Iran, Hồng Kông, Đài Loan và các nước Trung Đông giảm sút.

Sản phẩm đá các loại bị tồn đọng không xuất bán được tại khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường

Để góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản, các ngành liên quan cần tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ: quản lý, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, thu thuế,... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tích cực hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong thông quan hàng hóa, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, ưu tiên thực hiện thủ tục nhanh gọn nhằm giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp./.