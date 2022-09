Ảnh ngày nhỏ của Á hậu Phương Nhi và mẹ gây ‘bão’ mạng

Tin mới

2 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á (Baonghean.vn) - Tiền vệ Đinh Xuân Tiến và hậu vệ Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An vừa được ban huấn luyện U20 Việt Nam triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9 (Baonghean.vn) - Hôm nay ngày mồng 2 tháng 9, tròn 77 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên baonghean.vn, có nhiều bài viết, nội dung thể hiện trang trọng sự kiện chính trị đặc biệt này. Qua đó thể hiện lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã khai sinh ra nước Việt Nam mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Đoàn kết, chung sức đưa quê hương Anh Sơn ngày càng phát triển (Baonghean.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu “Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An”. Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, huyện Anh Sơn đã triển khai nhiều phong trào thi đua để khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng quê hương.

Thắng đậm U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An vượt qua vòng bảng với điểm số tuyệt đối (Baonghean.vn) - Chỉ cần 1 trận hoà trước U17 Hà Nội ở lượt trận cuối, U17 Sông Lam Nghệ An đã có thể xếp ở vị trí dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, các cầu thủ xứ Nghệ vẫn thi đấu với tinh thần nhiệt huyết và giành chiến thắng đậm trước đội bóng Thủ đô.

Nghệ An: Hải sản tăng giá những ngày nghỉ lễ (Baonghean.vn) - Hải sản tươi sống tại cảng cá và các chợ nông thôn Nghệ An đều tăng giá từ 10 - 15% trong những ngày nghỉ lễ dài ngày Quốc khánh 2/9 này.

Không khí đón Tết độc lập ở vùng cao Nghệ An (Baonghean.vn) - Chung vui với ngày Tết Độc lập, hôm nay (2/9), bà con khắp các bản làng ở các huyện vùng cao Nghệ An cũng nô nức tổ chức ngày Tết. Đây là một nét đẹp vốn có từ lâu của đồng bào các dân tộc thiểu số để nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mang lại cho người dân cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Sôi động ngày hội thiếu nhi chào mừng Quốc khánh ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động cắm trại, duyệt đội, biểu diễn văn nghệ... sôi nổi và hấp dẫn.

Kiên quyết ‘3 không’ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Baonghean.vn) - Thời gian qua, cán bộ và nhân dân nói chung rất quan tâm, tin tưởng vào việc Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh được thành lập. Quanh vấn đề này, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã dành thời gian có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An.

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi nhận thêm án 3 năm tù khổ sai vì gian lận bầu cử Một tòa án ở Myanmar ngày 2/9 đã kết tội bà Aung San Suu Kyi gian lận bầu cử và tuyên phạt 3 năm tù lao động khổ sai.

Liệu Sông Lam Nghệ An có cán đích Top 3? (Baonghean.vn) - Lượt về, đội bóng xứ Nghệ nghỉ đá vòng 22, sau trận gặp Hà Nội FC trên sân Vinh thì Sông Lam Nghệ An còn 5 trận sân nhà và 6 trận sân khách. Liệu Sông Lam Nghệ An có cán đích Top 3 như mục tiêu đầu mùa giải?

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng: ‘Chúng tôi sẽ xem mỗi trận đấu đều là trận chung kết’ (Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An hoàn thành giai đoạn lượt đi V.League 2022 đúng với quỹ đạo đã được định hình từ trước. Có được kết quả đó là nhờ vào sự nỗ lực của cả tập thể đội bóng. Đặc biệt, dấu ấn mà Huấn luyện viên Huy Hoàng để lại ở Câu lạc bộ xứ Nghệ trong thời gian qua là khá ấn tượng.

Nghệ An: Dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng trưởng tốt (Baonghean.vn) - Các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế những tháng cuối năm. Nhiều ngân hàng khuyến khích giao dịch online bằng tặng lãi suất, dịch vụ gia tăng, tặng quà cho người gửi tiền tiết kiệm... Theo đó, dư nợ tín dụng cũng tăng trưởng khá.

Ngoại binh Sông Lam Nghệ An: Cùn hay sắc? (Baonghean.vn) - Việc đánh giá một tập thể đội bóng hay cá nhân cầu thủ khi giải đấu mới đi hơn nửa chặng đường có thể không đảm bảo khách quan, công bằng và không đủ “dữ liệu” cần thiết theo yêu cầu. Nhưng để nửa chặng đường còn lại đạt kết quả tốt hơn, người ta lại không thể bỏ qua những con số thống kê trước đó, làm cơ sở cho việc phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu của từng tập thể đội bóng hay cá nhân cầu thủ. Trong số những vấn đề cần quan tâm của Sông Lam Nghệ An hôm nay, chắc chắn ngoại binh là câu chuyện “nóng” nhất. Vì sao vậy?

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 2/9, nhân Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9 ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Các trụ cột chính của chiến lược chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Chiến lược là chìa khóa để chuyển đổi số một cách hiệu quả. Chuyển đổi số đã trở thành cụm từ thông dụng được các Giám đốc điều hành cấp cao và lãnh đạo CNTT sử dụng trong thời gian qua.

Hơn 2 tháng, Nghệ An phát hiện, xử lý 2.784 lái xe vi phạm tốc độ (Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý 11.782 trường hợp vi phạm.

Tổng thống Nga Putin công bố mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine Tổng thống Nga Putin ngày 1/9 cho biết, Nga đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, xuất phát từ hậu quả của cuộc chính biến năm 2014, cũng như ngăn chặn sự xuất hiện của một “khu vực chống Nga” trên lãnh thổ Ukraine.

‘Nội soi’ láng giềng Đông Á Thanh Hóa trước trận gặp Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) - Đông Á Thanh Hóa là một trong bốn đội bóng đã thua liền 2 trận liên tiếp. Đội bóng xứ Thanh sẽ dồn sức đá với Sông Lam Nghệ An bởi vòng đấu sau họ được nghỉ thi đấu.

Tết Độc lập nhiều niềm vui của những người lầm lỡ (Baonghean.vn) - Được trả tự do, trở về với gia đình đúng dịp Quốc khánh 2/9, niềm vui của những người một thời lầm lỡ không thể tả xiết. Đây chính là động lực khuyến khích họ tích cực học tập, lao động, cải tạo, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đồng thời động viên những người chưa được hưởng đặc xá lần này yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng trong những đợt đặc xá tiếp theo.

Giáo viên cắm bản: Chuyện bây giờ! - Kỳ III: Những người ở lại (Baonghean.vn) - Như đã đề cập, thực trạng giáo viên thuyên chuyển về xuôi, dù với lý do gì, cũng đều để lại những khó khăn nhất định cho các đơn vị cũ nơi họ từng công tác. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho các giáo viên vùng miền núi nói chung, vùng cao nói riêng yên tâm công tác, cần có các cơ chế chính sách phù hợp.

Tạo động lực và không gian phát triển mới cho Nghệ An (Baonghean.vn) - Nghệ An có bề dày văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng; truyền thống hiếu học, thông minh, cần cù, chịu khó; thêm vị trí tự nhiên có rừng, có biển, giao thông kết nối thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào… Để chuyển hóa các lợi thế đó thành nguồn lực phát triển, tỉnh đã ban hành các chương trình, đề án trọng điểm, tập trung bố trí nguồn lực, có cơ chế, chính sách thực hiện quyết liệt, nhằm tạo bước đột phá, không gian phát triển mới.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Nghệ An đặt chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng; hiện các ngành, các cấp đang tiếp tục nỗ lực thực hiện để đồng thời góp phần đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu lớn của tỉnh, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An.

Xã Nga My, huyện Tương Dương lần đầu tiên có chợ phiên (Baonghean.vn) - UBND xã Nga My, huyện Tương Dương vừa tổ chức lễ khai mạc chợ phiên Nga My lần thứ nhất năm 2022.

Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9 cổ vũ tinh thần dân tộc Việt Nam muôn đời sau (Baonghean.vn) - Ngày 2/9 của 77 năm về trước, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Hiểu thêm về mô hình giáo dục tiên tiến được triển khai trong năm học 2022-2023 (Baonghean.vn) -Từ năm học 2022-2023, Nghệ An thí điểm mô hình "trường tiên tiến" tại 4 bậc học từ mầm non đến THPT. Việc triển khai mô hình này như thế nào, Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có mời lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh để trao đổi và cung cấp cho công chúng rõ hơn về việc thực hiện Đề án thí điểm xây dựng trường học mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030.

Top 10 siêu xe được quan tâm nhất trên Internet Một nghiên cứu mới tại Anh tiết lộ Audi R8 là siêu xe được quan tâm nhiều nhất trên trình duyệt tìm kiếm Google.

Ký ức đặc biệt về Tết Độc lập của những người từng đi qua cuộc chiến (Baonghean.vn) - Ngày Quốc khánh 2/9 luôn mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam, nên còn được gọi là Tết Độc lập. Tết Độc lập luôn là kỷ niệm đáng nhớ, có những kỷ niệm theo suốt đường đời của mỗi người. PV Báo Nghệ An ghi lại những dòng ký ức đặc biệt về Tết Độc lập của những người từng đi qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Diễn Châu phấn đấu giữ vững đơn vị tốp đầu về chất lượng giáo dục (Baonghean.vn) - Ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục huyện Diễn Châu trong năm học 2021 - 2022 và phương hướng năm học 2022 - 2023.