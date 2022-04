Ảnh 'ngày xưa ơi' của sao Việt

Minh Tú trước đây có vóc dáng gầy, mảnh mai. Hiện, nhờ quá trình tập luyện, hình thể của chân dài cân đối và gợi cảm hơn. Sự thay đổi phong cách make up cũng khiến gương mặt cô có nhiều điểm khác biệt. Trong bức hình cũ, Minh Tú chuộng style trang điểm, ăn mặc hơi lòe loẹt. Minh Tú cho hay cô không ngại khi chia sẻ ảnh cũ vì 'có quá khứ thì mới có hiện tại, có Minh Tú ngày hôm nay là nhờ nỗ lực của hôm qua'.

Diệp Lâm Anh (trái) thời thi Vietnam's Next Top Model 12 năm trước từng có làn da ngăm, đôi mắt bé, thân hình gầy. Sau khi sinh hai con, nhan sắc của cô trở nên mặn mà, quyến rũ hơn. Diễn viên sinh năm 1989 từng nói cô không phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ sử dụng các công nghệ làm đẹp.

Anh Thư (trái) năm 20 tuổi thi Hoa hậu Việt Nam 2000. Khi ấy, cô cao 1,69 m, số đo ba vòng là 79-63-89 cm. Do tuổi còn trẻ, non kinh nghiệm, cô không đoạt giải thưởng nào. Sau này, Anh Thư khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực phim ảnh với hàng loạt tác phẩm như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồng trương ba, da hàng thịt, Mười... Gần đây, cô trở lại showbiz với vai trò giám khảo cuộc thi The Face Vietnam.