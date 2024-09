eMagazine

'Ánh sáng vùng biên' ở bản làng biên giới Nghệ An

“Ánh sáng vùng biên” là tên gọi công trình dân sinh đã và đang được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An lắp đặt tại các bản làng biên giới của tỉnh, vừa góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, vừa tăng cường tình quân - dân cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.