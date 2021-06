Anh Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

P.V: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Anh Sơn đạt được thành tích nổi bật. Đồng chí có thể cho biết kết quả cụ thể?

UBMTTQ và các đoàn thể các cấp thông qua sinh hoạt Đoàn - Hội đã tuyên truyền lồng ghép Chỉ thị cho các đoàn viên, hội viên, đạt 87%; đồng thời nghiên cứu các tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Đạo đức cách mạng”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An” để đưa vào sinh hoạt chi bộ theo chủ đề hàng tháng.

Ở Anh Sơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong lối sống, trong công tác và cuộc sống thường ngày, tích cực đẩy mạnh CCHC, phát triển kinh tế - xã hội (chú trọng việc thu hút đầu tư), chính sách, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm...

Nhiều cán bộ, đảng viên có tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, vì thế, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Huyện Anh Sơn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

5 năm qua, kinh tế huyện Anh Sơn có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,1 triệu đồng; tiếp tục triển khai đầu tư được nhiều hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2020 có 13 xã và 26 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM.



Công tác giáo dục tiếp tục được chăm lo và đạt được nhiều thành tích cao; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thường xuyên được chú trọng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu; từng bước hình thành các điểm đến du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện… tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,32% năm 2015, xuống 2,47% năm 2020.Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo, củng cố, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Đại hội TCCS Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động.