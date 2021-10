Anh Sơn tập trung phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Song song với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện Anh Sơn đã tập trung triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng và triển khai các đề án, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và tạo ra sự chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị nên đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể: Kinh tế được duy trì và phát triển, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 5.069.424 triệu đồng, đạt 68,4% KH, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đang tiếp tục triển khai thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 78.660 triệu đồng, đạt 158,6% dự toán tỉnh giao, 92,1% dự toán HĐND giao, tăng 55,9% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin, tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị, xã hội được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đại diện các tổ chức, đoàn thể huyện Anh Sơn trao quà tại điểm cách ly ở Trường Mầm non Khai Sơn. Ảnh: P.V

Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Sau bầu cử, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn công tác nhân sự, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện 14/18 chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Để triển khai thực hiện, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình hành động và lộ trình thực hiện rõ việc, cụ thể. Trong quá trình triển khai, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn. Ảnh: P.V

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, những tháng cuối năm 2021, huyện Anh Sơn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Song song với đó, là tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng (trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19), rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ của năm 2021. Tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, thực hiện đề án, kế hoạch của huyện và các địa phương. Ban hành các giải pháp kịp thời, phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển nhanh, bền vững các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại, giáo dục, chính sách, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai...