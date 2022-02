Anh Sơn tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

P.V: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Anh Sơn đã đạt kết quả khả quan; đồng chí có thể cho biết cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện nhà?

Năm 2021, là năm có ý nghĩa to lớn, mở đầu cho giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Những thành tựu đạt được của năm 2021 không chỉ tạo tiền đề, xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật cần thiết cho những năm sau mà còn tạo nên thế và lực mới để huyện Anh Sơn bứt phá phát triển nhanh, bền vững. Với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Anh Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm mô hình chế biến chè tại xã Hùng Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, những giải pháp của huyện trong thời gian tới gồm những gì, thưa đồng chí?Đó là phải bám sát chương trình hành động, chương trình toàn khóa và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với mục tiêu xuyên suốt: “Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An”. Riêng trong năm 2022, Anh Sơn quyết tâm đạt chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2020) 7.647,6 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11-12%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản 31,03%; công nghiệp xây dựng 31,35%; dịch vụ 37,63%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người 44,5 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.896 tỷ đồng...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cả hệ thống chính trị tiếp tục ưu tiên phòng, chống và khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. Chủ động đề ra phương án, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phòng chống dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.



Trong phát triển kinh tế - xã hội, phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn, tạo điều kiện, cơ hội để “giữ chân” người lao động ngay trên quê hương. Nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực điều hành của chính quyền các cấp trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.