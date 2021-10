Anh trai bị tử hình vì heroin, em 'nhúng chàm' ma túy tổng hợp

Ngày 7/10/2021, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đồng chủ trì, vừa phá chuyên án, bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp. Điều đáng nói, trước đó, em trai đối tượng này đã bị tuyên án tử hình vì ma túy.

Đối tượng Xồng Bá Giờ và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc Theo đó, qua thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 05/10/2021, tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, phối hợp Công an các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh đã bắt giữ đối tượng Xồng Bá Giờ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp.



Theo lực lượng vây bắt, Xồng Bá Giờ đã chống trả quyết liệt lực lượng Công an. Tuy nhiên, do chuẩn bị các phương án từ trước nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Xồng Bá Giờ đảm bảo an toàn.

Được biết, Xồng Bá Giờ là em trai Xồng Bá Tênh - đối tượng đã bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ vào tháng 7/2017 về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Xồng Bá Tênh đã bị tòa tuyên án tử hình.