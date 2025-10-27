Anh trai say hi: Ngô Kiến Huy dẫn đầu, kết quả gây tranh cãi Kết quả live stage 2 của 'Anh trai say hi' gây xôn xao khi Ngô Kiến Huy giành hạng 1 và tân binh Ryn Lee vào top 6, làm dấy lên tranh luận về tính thuyết phục.

Tập 6 chương trình 'Anh trai say hi' đã công bố kết quả xếp hạng sau live stage 2, với vị trí dẫn đầu của Ngô Kiến Huy và sự góp mặt của tân binh Ryn Lee trong top 6 đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng khán giả.

Làn sóng tranh cãi từ kết quả xếp hạng

Ngay sau khi MC Trấn Thành công bố top 6 nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất, các diễn đàn mạng xã hội đã bùng nổ tranh luận. Việc Ngô Kiến Huy đạt hạng 1 và Ryn Lee (em trai Quang Hùng MasterD) đứng hạng 6 là tâm điểm của sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn của Ngô Kiến Huy từ đầu chương trình đến nay vẫn còn an toàn, chưa có sự bứt phá nổi bật. Một số ý kiến còn đặt nghi vấn anh được ưu ái vì là "anh cả" của chương trình.

Ryn Lee (ngoài cùng bên trái) và Ngô Kiến Huy (ngoài cùng bên phải) gây tranh cãi khi lọt top 6.

Tương tự, tân binh Ryn Lee cũng chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Dù có ngoại hình sáng và chất giọng đặc trưng, phong cách của anh được nhận xét là khá tương đồng với anh trai, thiếu bản sắc riêng. Khán giả bày tỏ sự bất bình khi Ryn Lee có thứ hạng cao, trong khi những nghệ sĩ được đánh giá tốt hơn như KHOI VU hay OgeNus lại ở nhóm cuối bảng.

Năng lực của tân binh Ryn Lee bị đặt dấu hỏi

Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn khi một đoạn video ghi lại cảnh Ryn Lee luyện tập cùng Vũ Cát Tường cho live stage 2 được lan truyền. Trong video, Ryn Lee tỏ ra lúng túng khi xử lý bài hát, buộc Vũ Cát Tường phải liên tục chỉnh sửa và hướng dẫn từng câu hát. Mặc dù được khen ngợi về thái độ cầu tiến và lễ phép, kỹ năng của nam tân binh vẫn bị đánh giá là chưa hoàn thiện, khiến vị trí top 6 của anh càng mất đi tính thuyết phục.

Ryn Lee, Ngô Kiến Huy tại live stage 2.

Cục diện mới tại live stage 3

Bên cạnh Ngô Kiến Huy và Ryn Lee, các vị trí còn lại trong top 6 lần lượt thuộc về Karik và Vũ Cát Tường (đồng hạng 2), buitruonglinh (hạng 4) và Bùi Duy Ngọc (hạng 5). Đáng chú ý, ở live stage 3, top 6 sẽ không đảm nhận vai trò đội trưởng. Thay vào đó, 6 đội trưởng mới được bầu ra từ các "anh trai" có điểm cá nhân cao nhất ở vòng trước, bao gồm CONGB, Dillan Hoàng Phan, Robber, Ngô Kiến Huy, BigDaddy và Phúc Du.

Các 'anh trai' tham gia loạt trò chơi ở tập 6.

Sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt

Tập tiếp theo của chương trình hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn với sự tham gia của 6 khách mời nữ đặc biệt. Các nghệ sĩ sẽ kết hợp với 6 đội để tạo ra những màn trình diễn mới lạ: Min về đội Ngô Kiến Huy, Bảo Thy hỗ trợ nhóm Dillan Hoàng Phan, Orange thuộc đội BigDaddy, Mỹ Mỹ về đội CONGB, 52Hz tham gia nhóm Phúc Du và Lamoon trình diễn cùng nhóm Robber. Ngoài ra, chương trình cũng công bố concert tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12 tại TP.HCM.