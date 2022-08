Ao làng Bút Lĩnh

(Baonghean.vn) - Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế.

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã không ngừng bồi đắp lý tưởng cách mạng, tôi rèn bản lĩnh, là lực lượng tiên phong, xung kích, đi đầu sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần xuyên suốt là “về với cơ sở, đến với Nhân dân, hết lòng, hết sức vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.