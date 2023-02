Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Việt Nam có mất ưu thế thu hút FDI?

Trong tập 26 The Khang show, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ về hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân cùng 2 con Jacky Minh Trí và Talia.

(Baonghean.vn) - Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4. Ông cũng cho biết, một trong những may mắn lớn của mình trong hơn 50 năm binh nghiệp là được gặp gỡ, tiếp xúc với Đại tướng Chu Huy Mân và học hỏi được những điều tốt đẹp từ vị tướng “Hai mạnh”.

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết, U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào VCK U20 châu Á - 2023; Siêu sao Lionel Messi đã vượt mặt 2 người đồng nghiệp Kylian Mbappe và Karim Benzema để ẵm giải The Best 2022... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Theo cơ quan Công an, chỉ trong vòng 3 ngày, Tú đã thực hiện trộm cắp hàng loạt xe tay ga có giá trị của hãng Honda. Đáng nói, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán những chiếc xe trộm cắp, Tú đều nướng vào game.

(Baonghean.vn) - U17 Sông Lam Nghệ An thể hiện được đẳng cấp vượt trội khi ghi tới 4 bàn thắng trước U17 Thanh Hoá, tại bảng B vòng loại U17 Quốc gia 2023. Chiến thắng này, giúp đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sớm lọt vào vòng chung kết mà không cần phải quan tâm đến 2 lượt đấu cuối.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/2, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt đồng chí Hồ Phúc Hợp - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phạm Trọng Hoàng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành phiên họp thường kỳ với nhiều nội dung quan trọng... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 27/2.

Baonghean.vn - Chiều 27/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Hội đồng tư vấn năm 2023.

(Baonghean.vn) - Ngay sau lễ ra mắt, tân huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã triệu tập 41 cầu thủ cho đợt hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam, trong đó có 5 cầu thủ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) - “Yêu thương, an toàn và tôn trọng” đó là ba mục tiêu mà trường học hạnh phúc đang hướng tới.

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 03 tháng đối với 02 đối tượng là Phan Văn Hậu và Lê Công Đức đều trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi cướp giật tài sản.