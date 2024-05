Áp lực 'kép' Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay không nằm ngoài dự đoán khi áp lực đè nặng lên học sinh thành phố, vùng trung tâm các huyện, thị ở ven đô. Đó đang là thực tế tại Nghệ An nói riêng.

Áp lực ở vùng ven đô

Trường THCS Lê Hồng Phong được xem là trường năng khiếu của huyện Hưng Nguyên. Nhiều năm nay, trường luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh đậu vào trường công lập. Bên cạnh đó, nhiều học sinh của trường đậu vào các trường chuyên của tỉnh.

Năm nay, qua thống kê của Trường THCS Lê Hồng Phong, hơn 90% học sinh đăng ký vào Trường THPT Thái Lão - là trường THPT công lập nằm ở trung tâm thị trấn huyện lỵ của Hưng Nguyên. Số còn lại, rải rác đăng ký ở Trường THPT Phạm Hồng Thái, Trường THPT Lê Hồng Phong và một số học sinh đăng ký sang các trường ở huyện Nam Đàn.

Nhiều học sinh chia sẻ rằng, so với các năm trước, mùa tuyển sinh năm 2024 - 2025, các em chịu nhiều áp lực hơn với kỳ thi tuyển sinh đầu cấp.

Kỳ thi thử gần đây nhất em được 20 điểm, gần sát với điểm chuẩn đầu vào của Trường THPT Thái Lão năm ngoái. Em không tự tin lắm, nên ngoài NV1 nộp vào Trường THPT Thái Lão, em đăng ký thêm nguyện vọng 2 vào Trường THPT Anh Sơn 2. Học sinh Nguyễn Quốc Cường – lớp 9B Trường THCS Lê Hồng Phong

Giờ ôn tập của học sinh lớp 9 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà

Để tạo tâm thế tốt cho học sinh, thời gian qua Trường THCS Lê Hồng Phong đã tăng cường công tác ôn tập. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều kỳ thi, kiểm tra để giúp học sinh đánh giá đúng năng lực làm cơ sở để đăng ký tuyển sinh đầu vào.

Dù so với nhiều trường học khác trên địa bàn trường chúng tôi thuận lợi hơn về chất lượng học sinh. Nhưng không vì thế mà trường chủ quan, bởi chúng tôi xác định kỳ thi vào lớp 10 ngày càng khó. Ngoài áp lực cạnh tranh trong huyện, học sinh Hưng Nguyên còn phải cạnh tranh với học sinh từ thành phố Vinh đăng ký về địa bàn huyện. Cô giáo Cao Thị Lan - Hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 10, Hưng Nguyên là một trong những địa phương có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và tỷ lệ cạnh tranh đứng vào tốp đầu cả tỉnh. Như tại Trường THPT Thái Lão, năm nay trường chỉ lấy 360 học sinh nhưng có đến 658 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ trúng tuyển của trường chỉ có 54%.

Cô giáo Lưu Thị Thanh Trà - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trong số thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Thái Lão hiện có 131 thí sinh đến từ các trường ở thành phố Vinh, cao hơn so với các năm trước. Điều này chắc chắn khiến học sinh trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, bởi chất lượng học sinh ở thành phố Vinh cao hơn học sinh huyện nhà. Đây cũng là một trong những lý do khiến điểm chuẩn ở trường chúng tôi tăng nhanh trong vài năm trở lại đây. Riêng năm học trước điểm chuẩn của trường là 19,3 điểm, nằm trong nhóm những trường có điểm chuẩn cao nhất tỉnh và tăng vượt 6 điểm so với các năm trước.

Giờ ôn tập của học sinh lớp 9 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà

Thống kê 4 trường THPT trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm nay, toàn huyện có 2.009 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 1.549 học sinh của huyện và 460 học sinh ngoại huyện, chủ yếu là ở thành phố Vinh. Đặc biệt, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, dù là trường nằm xa nhất huyện (tại xã Hưng Trung) nhưng có đến 133 em đăng ký dự thi. Với tổng chỉ tiêu là 1.395 học sinh, tỷ lệ trúng tuyển trung bình ở huyện Hưng Nguyên là khoảng 69%.

Tại Trường THPT Nghi Lộc 3 của huyện Nghi Lộc - nằm sát với nhiều xã trên địa bàn thành phố Vinh như Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Ân - năm nay cũng có đến 94 học sinh thành phố Vinh đăng ký dự thi vào trường. Trước đó, lường trước áp lực của mùa tuyển sinh năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng chỉ tiêu cho trường thêm 1 lớp và sau đó tiếp tục tăng sĩ số trên các lớp từ 45 – 48 em, nhưng việc tuyển sinh đầu cấp ở trường vẫn rất khó dự báo.

Tôi cho rằng con số 94 học sinh thành phố Vinh về đăng ký dự thi vào trường chưa phải là con số cuối cùng. Bởi lẽ sau khi thi xong các em tiếp tục được thay đổi nguyện vọng và chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều hơn nữa học sinh đăng ký vào trường. Như năm ngoái, ban đầu chúng tôi cũng chỉ có chưa đến 90 học sinh đăng ký NV1 vào trường nhưng thực tế, sau khi công bố kết quả có đến 105 học sinh ở thành phố Vinh trúng tuyển. Nếu học sinh thành phố Vinh tiếp tục về đông, học sinh các xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc sẽ cùng lúc gánh áp lực “kép”, đó là vừa phải cạnh tranh với học sinh trong huyện, vừa phải cạnh tranh với học sinh đến từ thành phố Vinh – nơi chất lượng thí sinh cao hơn rất nhiều. Cô giáo Phạm Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3

Khó dự đoán

Nhóm mạng xã hội “Học sinh Nghệ An” có hơn 49.000 thành viên. Thời điểm này, lượng tương tác trên nhóm gia tăng và đối tượng tham dự chủ yếu là học sinh lớp 9 cuối cấp. Qua theo dõi, mỗi một ngày trên trang fanpage này có hàng chục câu hỏi của các em học sinh liên quan đến việc thi tuyển vào lớp 10 như tỷ lệ chọi, điểm chuẩn, dự đoán đề thi, trao đổi học tập.

Tiết ôn tập của học sinh lớp 9 - Trường THCS Nghi Quang - Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, cách đây hơn 1 tuần, một cuộc tranh luận cũng đã diễn ra khi một số học đến từ các huyện như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò bày tỏ sự lo lắng khi có quá nhiều học sinh thành phố về tại các trường huyện để đăng ký dự thi. Điều bất cập là không ít học sinh sau khi trúng tuyển chỉ học một thời gian ngắn rồi xin chuyển trường trở lại vùng trung tâm. Trong khi đó, học sinh ở huyện lại không được học vì không thể cạnh tranh điểm số với học sinh thành phố. Sau một năm học, không ít trường học thiếu học sinh nhưng lại không được tuyển mới.

Với nhiều lý do khác nhau, nên để sớm ổn định học sinh vài năm gần đây hầu hết các trường công lập đều không tuyển sinh nguyện vọng 2, hạn chế học sinh ở các vùng khác về tuyển sinh. Tuy nhiên, với việc học sinh lớp 9 liên tục gia tăng cộng với áp lực tuyển sinh ở những trường trung tâm, học sinh vẫn tiếp tục “đổ” về các trường huyện ngày một tăng. Qua thực tế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay cho thấy, hầu hết các trường huyện, nhất là những trường gần Vinh, tỷ lệ chọi đều dao động từ 70 – 75%.



Khi mỗi năm trên địa bàn huyện có gần 700 học sinh thành phố Vinh về đăng ký dự thi. Với lợi thế về điều kiện học tập từ cấp THCS, số thí sinh này sau đó đã chiếm gần 500 chỉ tiêu của các nhà trường. Đồng nghĩa với đó, hàng trăm học sinh của huyện nhà mất cơ hội vào các trường công lập. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao trong vài năm trở lại đây, nhiều trường THCS ở huyện Nghi Lộc thực hiện ráo riết việc phân luồng, thậm chí có tình trạng “ép” học sinh không được thi vào lớp 10 vì lo sợ không thể cạnh tranh. Ông Nguyễn Văn Thông – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc

Liên quan đến Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, một trong những vấn đề khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng đó là khó dự đoán số lượng thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi và điểm trúng tuyển. Bởi lẽ, theo quy chế của kỳ thi này, học sinh sau khi hoàn thành 3 bài thi sẽ được thay đổi nguyện vọng. Vì thế, không thể loại trừ trường hợp, số lượng học sinh đăng ký vào các trường sẽ có nhiều biến động.

Phần lớn học sinh ở Trường THCS Vinh Tân - thành phố Vinh chọn đăng ký vào các trường ven đô. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đó, nếu những trường nằm ở tốp đầu điểm chuẩn có thể tăng cao vì có nhiều học sinh điểm cao cùng đăng ký. Ngược lại, những trường ở tốp sau việc tính toán cũng khó thực hiện, vì không xác định được số học sinh đi – đến và học sinh ở nhóm dưới sẽ khó có cơ hội trúng tuyển vì vừa phải cạnh tranh với học sinh ở cùng một hội đồng thi, vừa phải cạnh tranh với nhiều thí sinh ở điểm thi khác chuyển về.



Do có những đặc thù trên, nên dù đến thời điểm này Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh, công bố số lượng thí sinh dự thi và phương thức tuyển sinh của các nhà trường, thì Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn “khó đoán” với hơn 44.000 học sinh dự thi, cuộc đua vào trường công lập dự kiến sẽ tiếp tục nóng vì chỉ khoảng 75% học sinh trúng tuyển, trong đó không ít trường tỷ lệ trúng tuyển chỉ dao động từ 60 – 65%./.