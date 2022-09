Áp lực khí đốt của Nga với EU đang giảm?

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có diện tích cây keo nguyên liệu khá nhiều, từ đây cũng hình thành nên nghề “phu keo”. Công việc chủ yếu của họ là cưa keo, bóc vỏ, bốc vác keo lên xe ô tô.

(Baonghean.vn) - Sáng 3/9, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình trường.

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác giáo dục miền núi Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực. Đóng góp vào sự thành công đó, có vai trò to lớn của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, có cả những giáo viên “cắm bản”. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là ngày càng có nhiều giáo viên xin về xuôi và điều đó ảnh hưởng không ít đến việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các nhà trường, các địa phương. Trước thực tế này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.