Áp Tết, giá neo cao, thị trường vàng Nghệ An bắt đầu sôi động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cuối năm, kết thúc một năm làm ăn, cũng là khi lượng kiều hối của con em làm ăn xa được gửi về, nhiều người dân Nghệ An lựa chọn vàng làm kênh đầu tư, tích luỹ. Do đó, dù thời điểm này giá vàng neo cao song thị trường lại khá sôi động.

Bà Trịnh Thị Hoà (áo đen) sử dụng tiền con trai gửi về để mua vàng tích trữ. Ảnh: T.P

Vừa nhận được 300 triệu đồng con trai làm ăn xa gửi về, bà Trịnh Thị Hoà (thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, Thanh Chương) đã xuống cửa hàng vàng uy tín ở thành phố Vinh mua 4 lượng vàng 9999. Mặc dù theo bà, giá vàng nhẫn tròn trơn đợt này khá cao (6,5 triệu đồng/chỉ) nhưng giờ gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, trong khi số tiền đó cũng không đủ đầu tư bất động sản. Do đó, bà lựa chọn mua vàng tích trữ.

“Mua vàng là tài sản dự phòng, để dành thôi chứ cũng khó có lãi nhiều. Nhưng so với gửi ngân hàng hay cho vay mượn lấy lãi suất thì vàng an toàn hơn. Tôi mua chẳng phải đầu cơ nên cũng không quá lăn tăn về mức giá biến động hàng ngày”, bà Trịnh Thị Hoà cho biết.

Thời điểm này, nhẫn tròn trơn 9999 được nhiều người lựa chọn thay cho vàng miếng SJC. Ảnh: T.P

Chuyên kinh doanh mặt hàng hải sản, sau khi xuất kho hết mẻ hàng cuối năm, thanh toán tiền hàng, tiền công cho nhân viên, chị Hoàng Thị Ngọc (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) trừ lại số vốn nhập hàng cho đợt tiếp, còn dư bao nhiêu chị đầu tư hết vào vàng.

Theo chị, gửi tiết kiệm theo tháng lãi suất thấp, trong khi đó, mua vàng đầu tư, thấy có lãi hoặc khi cần thì bán. Và theo dự báo thì năm 2024, giá vàng còn lên cao nữa nên chị mạnh dạn đầu tư xem thế nào. “Đầu tư vàng cũng không sợ lỗ. Khi nào mình cần tiền hoặc được giá thì bán. Giờ để tiền mặt thì là “tiền chết” nên tôi lựa chọn vàng làm tài sản dự trữ”, chị Ngọc chia sẻ.

Khách đến giao dịch tại các tiệm vàng khá đông. Ảnh: T.P

Thời điểm này, rất nhiều người dân, sau một năm kinh doanh, buôn bán, có đồng tiền dư dả hoặc là công nhân viên chức nhận lương thưởng cuối năm cũng đã dành tiền mua vàng, người mua 1-2 chỉ, người có nhiều tiền thì mua 4-5 chỉ hoặc hơn.

Bà Nguyễn Phương Oanh, chủ một tiệm vàng ở đường Cao Thắng (TP.Vinh) cho biết: “Đợt này, lượng khách giao dịch tại quầy tăng khoảng 30% so với trước. Chủ yếu là khách mua, còn khách bán ít hơn. Người dân mua vàng chủ yếu lựa chọn nhẫn tròn trơn 9999 thay vì mua vàng miếng SJC. Nguyên nhân một phần là do giá nhẫn tròn trơn sát với giá vàng thế giới, tạo sự yên tâm trong đầu tư, tích trữ; phần nữa là do nhẫn tròn trơn phù hợp với số tiền đầu tư của người dân, mua lẻ từ 1-5 chỉ”.

Nhu cầu mua vàng trang sức, vàng cưới cũng tăng so với trước. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước. Theo đó, giá vàng đảo chiều liên tục theo từng ngày, thậm chí trong một ngày phải điều chỉnh giá nhiều lần.

Mặc dù giá vàng miếng SJC lẫn nhẫn tròn 9999 hay vàng trang sức hiện vẫn neo ở mức cao, song theo khảo sát tại các tiệm vàng ở Nghệ An, thời điểm này, lượng khách hàng đến giao dịch ở các tiệm đã tăng hơn 10 - 20% so với nhiều tháng trước đó. Tuy vậy, nhìn chung, thị trường vàng vẫn kém sôi động so với cùng kỳ những năm trước.

Đặc biệt, nếu như trước đây, người dân lựa chọn mua vàng miếng SJC thì nay, nhẫn tròn lại được ưa chuộng. Bởi, ngoài các chính sách của Nhà nước về vấn đề độc quyền vàng miếng thì hiện tại, giá vàng SJC chênh lệch quá cao so với giá vàng thế giới, biên độ mua vào - bán ra cao (5-6 triệu đồng/lượng), trong khi đó, nhẫn tròn trơn 9999 giá khá sát với giá vàng thế giới, biên độ mua vào- bán ra hẹp (chỉ 1-1,2 triệu đồng/lượng).

Theo dự báo giá vàng tiếp tục tăng cao trong năm 2024. Ảnh: T.P

Bà Hồ Thị Kim Dung, chủ một tiệm vàng trên đường Lê Lợi cho biết: “Giá vàng giữ mức cao nhưng so với các tháng trước đó thì lượng khách mua tăng khoảng 30%. Phần lớn khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm trang sức như dây chuyền, nhẫn, hoa tai nhiều hơn. Ngoài ra, hiện nay, thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất gửi ngân hàng giảm nên có nhiều người mua vàng đầu tư”.

Theo nhận định của các chủ tiệm vàng thì càng sát Tết Nguyên đán, thị trường vàng sẽ “tăng nhiệt”, một phần do quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng”của người dân; mặt khác, nhu cầu mua vàng làm trang sức chơi Tết hoặc làm quà tặng, tích trữ, đầu tư tăng.

So với các năm trước thì năm nay, thị trường vàng vẫn kém sôi động hơn. Ảnh: T.P

Bên cạnh đó, trước nhiều dự báo đầu năm 2024 vàng sẽ thiết lập mức giá mới, do đó, nhiều người sẽ dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư vàng ngắn hạn. Hiện, các tiệm kim hoàn cũng đã chuẩn bị đa dạng mẫu mã sản phẩm vàng nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.