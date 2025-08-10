Chuyển đổi số Apple sẽ thay 'tướng': Ai là người được chọn để thay thế Tim Cook? Apple dường như đã tìm ra người kế nhiệm vị trí CEO của Tim Cook - nhân vật được kỳ vọng sẽ dẫn dắt “gã khổng lồ công nghệ” bước vào kỷ nguyên mới sau hơn một thập kỷ tăng trưởng ổn định và đổi mới.

CEO Tim Cook - người đã gắn bó hơn một thập kỷ với Apple và đưa công ty trở thành biểu tượng của sự tinh tế trong công nghệ tiêu dùng được cho là đang chuẩn bị rời vị trí của mình. Trong bản tin Power On, chuyên gia phân tích của hãng tin Bloomberg - Mark Gurman tiết lộ rằng “người kế nhiệm rõ ràng” của Cook gần như đã được xác định.

Người được chọn để tiếp nối di sản của Tim Cook

Theo Gurman, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần cứng của Apple - John Ternus là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế CEO. Ông chính là người đã đứng trên sân khấu giới thiệu mẫu flagship mới nhất của công ty trong năm nay, iPhone Air.

Ông John Ternus (bên trái) được cho là sẽ thay thế CEO Tim Cook (bên phải) trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

Quyết định này, theo Gurman, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đội ngũ tiếp thị Apple, những người tin rằng Ternus có thể vừa duy trì hình ảnh thương hiệu, vừa mang đến làn gió mới cho “Táo khuyết”.

Một người kế nhiệm lý tưởng

John Ternus không xa lạ với công chúng. Ông được biết đến là người thân thiện, khiêm tốn và luôn giữ phong thái điềm tĩnh, những phẩm chất khiến nhiều người trong nội bộ Apple tin rằng ông là “người được chọn”.

Hơn nữa, nền tảng kỹ thuật vững chắc giúp Ternus hiểu sâu về sản phẩm, thay vì chỉ là người đại diện phát ngôn. Ông không chỉ trình diễn thiết bị Apple trên sân khấu, mà còn thực sự hiểu cách chúng vận hành và thể hiện niềm đam mê công nghệ một cách chân thực.

Theo Gurman, Ternus hiện ở độ tuổi tương tự như Cook khi ông tiếp quản vị trí CEO. Những năm gần đây, Ternus ngày càng xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, từ các buổi phỏng vấn, sự kiện ra mắt sản phẩm đến các chuyến thăm cửa hàng Apple Store trong ngày phát hành. Sự hiện diện đó cho thấy ông đang được định vị như gương mặt kế thừa chính thức của Apple.

Không ai phù hợp hơn John Ternus

Dù nhiều người cho rằng Phó Chủ tịch phụ trách phần mềm Craig Federighi cũng là một lựa chọn sáng giá nhưng Gurman và giới phân tích nhận định rằng độ tuổi và kinh nghiệm kỹ thuật khiến Ternus trở thành phương án hợp lý hơn.

Tim Cook sẽ luôn là một phần không thể tách rời trong lịch sử Apple - người duy trì di sản của Steve Jobs và biến Apple thành công ty nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới đang đến gần, và John Ternus dường như là cái tên đủ bản lĩnh để mở ra chương tiếp theo cho hành trình phát triển của Apple./.