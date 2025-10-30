Thứ Năm, 30/10/2025
Arsenal 2-0 Brighton: Nwaneri mở khóa, Saka ấn định

CTVX30/10/2025 17:53

Arsenal 2-0 Brighton: Nwaneri lập công sau giờ nghỉ, Bukayo Saka phút 76. Max Dowman đá chính ở 15 tuổi 302 ngày; đội vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Arsenal đánh bại Brighton 2-0 để đoạt vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh nhờ hai khoảnh khắc sau giờ nghỉ: Nwaneri ghi bàn mở tỷ số và Bukayo Saka ấn định kết quả ở phút 76. Trận đấu khép lại chuỗi tháng 10 hoàn hảo với 6 chiến thắng liên tiếp của Pháo thủ.

Arsenal 2-0 Brighton: cao trào ở phút 76

Thế trận được định đoạt khi đồng hồ chỉ phút 76. Bukayo Saka gia tăng cách biệt, đưa trận đấu ngoài tầm với Brighton sau khoảng thời gian Arsenal bền bỉ tìm đường vào khung thành đối thủ. Bàn thắng muộn ấy bảo toàn lợi thế và đóng lại một đêm kiểm soát tốt của đội chủ nhà.

G4dZYDkWAAAz0AN.jpg
Phút 76, Bukayo Saka nhân đôi cách biệt

Bước ngoặt sau giờ nghỉ: Nwaneri mở khóa bế tắc

Sau hiệp một kín kẽ, Arsenal bùng nổ ngay khi bóng lăn trở lại. Nwaneri khai thông bế tắc bằng cú đá chân trái chìm, hiểm hóc. Pha lập công này thay đổi nhịp trận đấu, buộc Brighton phải mở lòng và để lộ khoảng trống cho những đợt lên bóng tiếp theo.

G4dPmrEXoAAYiZM.jpg
Sang hiệp hai, Nwaneri khai thông bế tắc với cú đá chân trái chìm hiểm hóc

Sau bàn thắng, Nwaneri ăn mừng cùng người bạn thân trong học viện, Lewis-Skelly – chi tiết cho thấy chiều sâu và sức sống của tuyến trẻ Arsenal đang được tiếp năng lượng ở đấu trường cúp.

G4dZW0JWAAA5gbA.jpg
Nwaneri ăn mừng cùng bạn thân Lewis-Skelly

Kỷ lục của Max Dowman 15 tuổi 302 ngày

Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính từ đầu ở tuổi 15 và 302 ngày. Việc được tin tưởng trong đội hình xuất phát không chỉ tạo dấu ấn cá nhân mà còn phản ánh chiến lược sử dụng nhân lực hợp lý của đội bóng ở mặt trận cúp, nơi cơ hội cho các tài năng trẻ được mở ra.

Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính từ đầu, khi mới 15 tuổi 302 ngày
Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính từ đầu, khi mới 15 tuổi 302 ngày

Hiệp một kín kẽ, Hincapie thử lửa hàng thủ

45 phút đầu diễn ra mà không có nhiều sự đột biến. Hai đội chơi chắc, hạn chế rủi ro và chờ đối phương mắc sai lầm. Trung vệ Hincapie cũng được trao cơ hội thử lửa ở giai đoạn này, góp phần giữ thế cân bằng trước khi trận đấu mở ra sau giờ nghỉ.

G4dHr iXMAA3r6v.jpeg
Trung vệ Hincapie cũng được trao cơ hội thử lửa
G4dHXLvXoAAiq5y.jpeg
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0

Chuỗi 6 trận thắng khép lại tháng 10 hoàn hảo

Chiến thắng trước Brighton nối dài mạch 6 thắng lợi liên tiếp trong tháng 10 cho Arsenal. Đó là nền tảng tinh thần quan trọng trước khi đội bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.

G4d W XXWIAAj5eR.jpeg
Tháng 10 hoàn hảo của Pháo thủ, với 6 chiến thắng liên tiếp

Với kết quả 2-0, Arsenal tiến vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh, tiếp tục duy trì khí thế trên nhiều mặt trận.

G4dWyZMWUAAxKGQ.jpeg
Saka cùng các đồng đội bay vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh

Thống kê nhanh trận Arsenal - Brighton

Tỷ số Arsenal 2-0 Brighton
Người ghi bàn Nwaneri (sau giờ nghỉ), Bukayo Saka (phút 76)
Hiệp một 0-0, ít đột biến
Kỷ lục Max Dowman đá chính khi mới 15 tuổi 302 ngày
Chuỗi phong độ 6 chiến thắng liên tiếp trong tháng 10
Tiến độ Arsenal vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh

      Arsenal 2-0 Brighton: Nwaneri mở khóa, Saka ấn định

