Arsenal 2-0 Brighton: Nwaneri mở khóa, Saka ấn định

Arsenal đánh bại Brighton 2-0 để đoạt vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh nhờ hai khoảnh khắc sau giờ nghỉ: Nwaneri ghi bàn mở tỷ số và Bukayo Saka ấn định kết quả ở phút 76. Trận đấu khép lại chuỗi tháng 10 hoàn hảo với 6 chiến thắng liên tiếp của Pháo thủ.

Thế trận được định đoạt khi đồng hồ chỉ phút 76. Bukayo Saka gia tăng cách biệt, đưa trận đấu ngoài tầm với Brighton sau khoảng thời gian Arsenal bền bỉ tìm đường vào khung thành đối thủ. Bàn thắng muộn ấy bảo toàn lợi thế và đóng lại một đêm kiểm soát tốt của đội chủ nhà.

Bước ngoặt sau giờ nghỉ: Nwaneri mở khóa bế tắc

Sau hiệp một kín kẽ, Arsenal bùng nổ ngay khi bóng lăn trở lại. Nwaneri khai thông bế tắc bằng cú đá chân trái chìm, hiểm hóc. Pha lập công này thay đổi nhịp trận đấu, buộc Brighton phải mở lòng và để lộ khoảng trống cho những đợt lên bóng tiếp theo.

Sau bàn thắng, Nwaneri ăn mừng cùng người bạn thân trong học viện, Lewis-Skelly – chi tiết cho thấy chiều sâu và sức sống của tuyến trẻ Arsenal đang được tiếp năng lượng ở đấu trường cúp.

Kỷ lục của Max Dowman 15 tuổi 302 ngày

Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính từ đầu ở tuổi 15 và 302 ngày. Việc được tin tưởng trong đội hình xuất phát không chỉ tạo dấu ấn cá nhân mà còn phản ánh chiến lược sử dụng nhân lực hợp lý của đội bóng ở mặt trận cúp, nơi cơ hội cho các tài năng trẻ được mở ra.

Hiệp một kín kẽ, Hincapie thử lửa hàng thủ

45 phút đầu diễn ra mà không có nhiều sự đột biến. Hai đội chơi chắc, hạn chế rủi ro và chờ đối phương mắc sai lầm. Trung vệ Hincapie cũng được trao cơ hội thử lửa ở giai đoạn này, góp phần giữ thế cân bằng trước khi trận đấu mở ra sau giờ nghỉ.

Chuỗi 6 trận thắng khép lại tháng 10 hoàn hảo

Chiến thắng trước Brighton nối dài mạch 6 thắng lợi liên tiếp trong tháng 10 cho Arsenal. Đó là nền tảng tinh thần quan trọng trước khi đội bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.

Với kết quả 2-0, Arsenal tiến vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh, tiếp tục duy trì khí thế trên nhiều mặt trận.

