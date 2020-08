Arsenal đoạt Cup FA; CĐV Quảng Ninh dừng ủng hộ đội bóng vì cho rằng bị phản bội

Công lao của HLV Mikel Arteta cũng không kém người đội trưởng. Ông dần tạo ra bản sắc cho Arsenal, với lối chơi phòng ngự phản công, đánh trực diện. Những pha phất bóng dài tận dụng tốc độ của Aubameyang trở thành vũ khí giúp Arsenal đả bại cả Liverpool lẫn Man City ở Ngoại hạng Anh. Những đội mạnh, thích áp sát tầm cao giờ lại thành miếng mồi ưa thích của Pháo thủ. Chelsea không phải ngoại lệ.

Không chỉ tuột Cup FA, Chelsea sẽ tổn thất nhân sự cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern tối 8/8. Dù sao cơ hội đi tiếp của thầy trò Frank Lampard cũng không cao, khi đã thua 0-3 tại Stamford Bridge ở lượt đi.

CĐV Quảng Ninh dừng ủng hộ đội bóng vì cho rằng bị phản bội

Mạc Hồng Quân (trái) và Nghiêm Xuân Tú là hai biểu tượng của đội bóng đất mỏ, được gửi đi cho Hải Phòng mượn để trụ hạng V.League 2020. Ảnh: Thế Anh.

Một trong những cổ động viên trung thành nhất của CLB Than Quảng Ninh đăng tải trạng thái tuyên bố sẽ không đồng hành ủng hộ đội bóng quê hương trong thời gian tới. Đó là chị Vũ Thúy, nữ CĐV nổi tiếng với câu hát "Bay lên trời là bay ra ngoài"."Thân mến chào anh chị em! Vậy là hành trình 7 năm với bao buồn vui, bao chuyến đi xa cùng Than Quảng Ninh của tôi rồi cũng cần dừng lại", chị Vũ Thúy viết trên trang cá nhân.

Nữ CĐV quê Quảng Ninh đã thay lời muốn nói cho đa số người hâm mộ đội bóng đất mỏ cảm thấy bị tổn thương sau quyết định của lãnh đạo CLB. Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, CLB Quảng Ninh trả Andre Fagan cho đội Hải Phòng, đồng thời gửi cho đội bóng đất cảng mượn Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú.



Việc BLĐ gửi đi 2 cầu thủ biểu tượng của Than Quảng Ninh ở thời điểm quan trọng đặt ra nhiều câu hỏi trong lòng người hâm mộ về mục tiêu thi đấu trong giai đoạn còn lại. Nhiều ý kiến cho rằng đội bóng do ông Phan Thanh Hùng dẫn dắt có ý định "buông súng" từ giữa mùa. Nói như Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định ông Nguyễn Văn Sỹ, thì "Quảng Ninh chơi thế không đẹp, không khác nào tự đạp vào lưng mình"."Tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Tổn thương không chỉ bởi những người em của tôi cũng như của tất cả chúng ta buộc phải rời xa mái ấm Than Quảng Ninh. Sự thiếu vắng của các em ấy khiến niềm tự hào của chúng ta trở thành tâm điểm của những chỉ trích. Sự việc đã rối ren như vậy nhưng lãnh đạo CLB không có bất kỳ lời nào với CĐV chúng ta", chị Thúy bày tỏ sự không hài lòng với BLĐ CLB Quảng Ninh."Không biết anh chị em như nào nhưng những ngày qua cứ nghĩ về Than Quảng Ninh tôi cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bị bỏ mặc, bị phản bội. Tôi cũng đã tự hỏi sau những gì mà Hội CĐV chúng ta đã đồng hành cùng đội, chúng ta có đáng phải chịu những cảm giác đó không?! Câu trả lời chắc chắn mỗi người đều đã có. Với riêng tôi, tôi xin phép được dừng tất cả hoạt động cổ vũ của mình dành cho Than Quảng Ninh", nữ CĐV chia sẻ đầy xót xa.Tuyên bố này của chị Thúy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều cổ động viên.