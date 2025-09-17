Thể thao Arsenal và Real Madrid cùng thắng trận vẫn xếp dưới đội tí hon; VCK U17 QG: SLNA và Hà Nội cầm chân nhau Arsenal và Real Madrid cùng thắng trận vẫn xếp dưới đội tí hon; VCK U17 QG: HAGL vẫn trắng tay, SLNA và Hà Nội cầm chân nhau... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h giờ qua.

HLV Makoto Teguramori nghẹn ngào chia tay Hà Nội FC

HLV Makoto Teguramori chính thức rời Hà Nội FC sau khởi đầu không như kỳ vọng ở V-League 2025/26. Chiến lược gia người Nhật để lại nhiều cảm xúc khi chia tay đội bóng Thủ đô.

HLV Teguramori để lại lời nhắn xúc động cho học trò.

Dù không thể gặt hái thành công như kỳ vọng, HLV Teguramori vẫn để lại dấu ấn bởi sự chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm với công việc. Trong ngày nói lời chia tay, nhà cầm quân người Nhật chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi hy vọng chúng ta vẫn sẽ là những người bạn và giữ liên lạc. Nếu ai trong số các bạn có ý định thi đấu tại Nhật Bản, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và trở thành cầu nối”.

Thông điệp gan ruột ấy cho thấy tình cảm đặc biệt mà ông dành cho học trò và CLB, bất chấp kết quả chuyên môn không như mong đợi.

VCK U17 QG: HAGL vẫn trắng tay, SLNA và Hà Nội cầm chân nhau

Chiều 16/9, lượt trận thứ hai bảng B của VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra. Cùng thua ở trận ra quân nên cả HAGL lẫn Becamex TP.HCM buộc phải thắng mới hy vọng ít nhất giành tấm vé thứ ba dành cho 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 3 bảng.

Mặc dù được chơi hơn người nhưng đoàn quân của ông Bùi Xuân Hiếu lại dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ sau một pha phản công nhanh của Becamex TP.HCM ở phút thứ 52 của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về 3 điểm cho Becamex TP.HCM.

Ở trận còn lại, Hà Nội và SLNA xứng đáng là kỳ phùng địch thủ khi hai đội chơi "ăn miếng trả miếng" lẫn nhau. Chất lượng đội hình tương đương nhau nên cục diện trận đấu diễn ra khá cân bằng. Trong hiệp 2, tốc độ trận đấu diễn ra tương đối nhanh. Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân đầy nước đã ảnh hưởng đến lối chơi của 2 đội. Nhìn tổng thể, 2 đội không có nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau nên một kết quả hòa là hợp lý.

Sau 2 lượt trận, SLNA và Hà Nội đang tạm chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với 4 điểm. Becamex TP.HCM đang đứng thứ ba với 3 điểm, trong lúc HAGL đứng chót sau 2 trận thua. Với kết quả này, HAGL gần như chắc chắn sẽ sớm rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng.

Arsenal và Real Madrid cùng thắng trận vẫn xếp dưới "đội tí hon"

Arsenal có trận mở màn khá thành công ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1. Đoàn quân HLV Arteta thắng thuyết phục Athletic Bilbao với tỷ số 2-0 trên sân khách khi Martinelli và Trossard lập công.

Tuy nhiên, thắng lợi này không thể giúp Arsenal chiếm được ngôi đầu trên bảng xếp hạng Cúp C1. Họ hiện chỉ đứng thứ 2, trong khi vị trí dẫn đầu thuộc về Union St.Gilloise, đội bóng đến từ Bỉ. Cụ thể, Union St.Gilloise thắng PSV 3-1 ở trận mở màn, qua đó, có cùng điểm số và hiệu số bàn thắng - bàn thua với Arsenal nhưng vẫn xếp trên do ghi nhiều bàn hơn.

8 đội dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời Cúp C1.

Đây là khoảng khắc lịch sử của Union St.Gilloise. Nên nhớ đội bóng này mới có lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự vòng bảng Cúp C1.

Real Madrid cũng thắng trận ở lượt đấu đầu tiên của giải đoạn vòng bảng. Đoàn quân HLV Alonso ngược dòng đánh bại Marseille với tỷ số 2-1 trong ngày Mbappe ghi 2 bàn thắng đều từ chấm phạt đền.

Kết quả này giúp Real Madrid có vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Cúp C1. Họ xếp sau Union St.Gilloise, Arsenal và Qarabag. Ở loạt trận này, Qarabag cũng thắng trận khi họ ngược dòng thắng Benfica với tỷ số 3-2.

Tottenham xếp ngay phía dưới Real Madrid dù họ cũng giành 3 điểm. Lý do bởi Spurs thắng Villarreal 1-0, qua đó kém "Los Blancos" số lượng bàn thắng ghi được.

Trận cầu kịch tính nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 chính là màn rượt đuổi tỷ số giữa Juventus và Dortmund. 2 đội hòa nhau 4-4 sau 90 phút thi đấu. Kết quả này đồng nghĩa Dortmund và Juventus lần lượt chia nhau vị trí 6 và thứ 7 trên bảng xếp hạng Cúp C1.

Buriram United lội ngược dòng 2-1 trước Johor Darul Tazim

Buriram United đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính và ấn tượng khi đánh bại Johor Darul Tazim 2-1 trong trận đấu tại AFC Champions League 2025/26.

Mặc dù để thủng lưới đầu tiên vào phút thứ 28 do công của Antonio Cristian, Buriram United không bỏ cuộc và duy trì sự tập trung.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp hai khi đại diện Thái Lan bắt đầu kiểm soát thế trận. Phút 50, Suphanat Mueanta ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Pha lập công này đã tạo đà tâm lý thuận lợi cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Buriram tiếp tục khẳng định mình là "ông vua" của Đông Nam Á.

4 phút sau, Buriram tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-1 khi Zulj tỏa sáng. Chiến thắng 2-1 giúp đội bóng Thái Lan củng cố vị thế của mình trong hành trình ra quân tại AFC Champions League.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, mặc dù bị Al-Duhail dẫn trước, Al-Hilal đã có màn lội ngược dòng thắng 2-1 tại AFC Champions League nhờ các pha lập công của Darwin Nunez và Theo Hernandez trong hiệp hai.