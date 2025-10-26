Arsenal vs Crystal Palace: Ưu thế bóng chết tại Emirates Arsenal tiếp Crystal Palace lúc 21h ngày 26/10, đã ghi 10 bàn từ bóng cố định. Palace dẫn đầu cú sút trúng đích nhưng bỏ lỡ 22/33 cơ hội; David Raya không bị dứt điểm trúng đích 2 trận gần nhất.

Arsenal bước vào cuộc tiếp đón Crystal Palace lúc 21h ngày 26/10 tại Emirates với vũ khí từng nhiều lần phá vỡ bế tắc: bóng cố định. Đoàn quân của Mikel Arteta đã ghi 10 bàn từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có pha dàn xếp phạt góc giúp Trossard ấn định chiến thắng trước Fulham ở vòng 8. Ở chiều ngược lại, Crystal Palace tạo ra nhiều cơ hội nhưng phung phí đáng kể, khiến chuyến làm khách ở Bắc London trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt.

Arsenal đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: Opta

Sức mạnh bóng cố định của Arsenal dưới thời Nicolas Jover

Kể từ khi trợ lý cố định Nicolas Jover xuất hiện, các miếng đánh bóng chết trở thành bản sắc của Arsenal. Vòng đấu trước, một tình huống phạt góc được dàn dựng kỹ lưỡng đã mở khóa hàng thủ Fulham, với Trossard ghi bàn duy nhất ở cự ly gần. Con số 10 bàn từ bóng cố định tại Ngoại hạng Anh mùa này phản ánh trực tiếp mức độ hiệu quả của vũ khí này khi đội bóng gặp bế tắc.

Không chỉ tấn công, Arsenal cũng duy trì nền tảng phòng ngự đáng tin cậy. Thủ môn David Raya không phải đối mặt cú sút trúng đích nào ở hai trận Premier League gần nhất. Emirates vì thế đang là điểm tựa: Pháo thủ thắng 7/8 trận sân nhà gần nhất, ghi 28 bàn, và vừa vùi dập Atletico Madrid 4-0 ở Champions League giữa tuần.

Crystal Palace: Tạo nhiều hỏa lực, chuyển hóa kém

Dữ liệu cho thấy Crystal Palace dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút trúng đích (43) và sở hữu tổng số bàn thắng kỳ vọng xG lên đến 17,4. Dù vậy, hiệu suất dứt điểm lại là điểm nghẽn: họ bỏ lỡ 22/33 cơ hội rõ ràng. Trong 14 trận Premier League gần đây, đội bóng của HLV Oliver Glasner hòa 8 trận và chỉ thua một lần – một xu hướng cho thấy khả năng tổ chức, nhưng cũng phơi bày vấn đề ở khâu kết liễu.

Palace hy vọng sẽ kiếm điểm ở Emirates - Ảnh: Khelnow

Góc chiến thuật: Trận chiến giữa tính kỷ luật và hiệu suất

Arsenal chủ trương kiểm soát thế trận, nhưng khi cần, họ sẵn sàng tăng tốc ở các pha bóng chết – nơi tính tổ chức, vị trí và quỹ đạo bóng được lặp lại với độ chính xác cao. Đây chính là phương án B hiệu quả khi lối chơi mở gặp bế tắc.

Crystal Palace lại đặt kỳ vọng vào khối lượng cơ hội tạo ra. Họ sút trúng đích nhiều, xG cao, nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn còn thấp. Gặp đối thủ đang hạn chế tối đa cú sút trúng đích phải nhận, bài toán cho Palace sẽ nằm ở quyết định trong vòng cấm: hoặc nâng chất lượng dứt điểm, hoặc tiếp tục bị kéo vào thế trận bị bào mòn bởi sự tập trung của hệ thống phòng ngự Arsenal.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Bàn từ bóng cố định của Arsenal (Premier League) 10 Arsenal thắng sân nhà gần nhất 7/8 trận Bàn Arsenal ghi trong 8 trận sân nhà gần nhất 28 Crystal Palace hòa trong 14 trận Premier League gần nhất 8 (thua 1) Sút trúng đích của Crystal Palace (dẫn đầu giải) 43 xG của Crystal Palace 17,4 Palace bỏ lỡ cơ hội rõ ràng 22/33 Cú sút trúng đích Arsenal phải nhận ở 2 trận Premier League gần nhất 0

Thông tin lực lượng

Arsenal

Vắng: Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus, Hincapie (chấn thương). Gabriel bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Crystal Palace

Vắng: Caleb Kporha, Cheick Doucoure, Chadi Riad (chấn thương).

Đội hình dự kiến (theo nguồn)

Arsenal

Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Crystal Palace

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta.

Tỷ lệ, dự đoán và tác động

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 1/4; Tài xỉu: 2 3/4. Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.

Tận dụng việc ĐKVĐ Liverpool sảy chân và Man City chưa vào guồng, Arsenal đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Một chiến thắng nữa tại Emirates sẽ củng cố vị trí này. Với Crystal Palace, mục tiêu thực tế là một điểm – nhất là trong bối cảnh họ cần cải thiện khả năng chuyển hóa để tương xứng với xG và số cú sút trúng đích tạo ra.

