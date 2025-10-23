Arsenal vùi dập Atletico 4-0, Alvarez gần Barca 200 triệu Euro Thua Arsenal 0-4 ở UEFA Champions League, Julián Álvarez được cho là cân nhắc tương lai. Barcelona xem anh là phương án kế thừa Lewandowski nhưng rào cản 150–200 triệu Euro vẫn hiện hữu.

Trận thua 0-4 trước Arsenal ở UEFA Champions League không chỉ giáng đòn mạnh vào tham vọng của Atletico Madrid, nó còn khiến tương lai của Julián Álvarez nóng lên hơn bao giờ hết. Theo tờ Sport, tiền đạo người Argentina cảm thấy thất vọng và ngày càng bất mãn, trong bối cảnh Barcelona từ lâu xem anh là lời giải kế thừa cho Robert Lewandowski.

Julian Alvarez được cho là đang muốn rời Atletico Madrid để gia nhập Barca (Ảnh: FootballTransfer).

Cú sốc 0-4 và bước ngoặt tương lai

Ngày 22/10, Atletico Madrid nhận thất bại toàn diện 0-4 trước Arsenal ở Champions League. Trận thua phơi bày vấn đề lớn nhất của Rojiblancos mùa này: sự thiếu ổn định. Chỉ vài tuần trước, họ từng hủy diệt kình địch Real Madrid 5-2, nhưng hiện chỉ đứng thứ tư tại La Liga và bị nghi ngờ về khả năng đua vô địch lẫn cạnh tranh sâu ở châu Âu. Với một nhà vô địch World Cup 2022 như Álvarez, khát vọng danh hiệu là hiển nhiên – và đó có thể là lực kéo lớn nhất hướng anh về Barcelona.

Vai trò ở Atletico, nhu cầu tại Barcelona

Chuyển đến Madrid từ Manchester City năm ngoái với mức phí 75 triệu Euro (có thể tăng tối đa 95 triệu Euro), Álvarez lập tức chứng minh giá trị của một bản hợp đồng bom tấn: 36 bàn và 11 kiến tạo sau 68 trận. Ở tuổi 25, anh được xem là ngòi nổ số 1 trên hàng công Atletico.

Tại Barcelona, nhu cầu tìm người kế thừa lâu dài cho Lewandowski là có thật. Theo nguồn tin từ Catalonia, thất bại trước Arsenal được cho là khiến Álvarez “gần hơn” với đội chủ sân Camp Nou. Dẫu vậy, tiền đạo này sẽ chỉ cân nhắc nghiêm túc việc rời Atletico vào mùa Hè năm sau. Một yếu tố ngoài chuyên môn cũng có thể tác động: Álvarez không mặn mà với khí hậu lạnh ẩm ở Anh và vì thế có xu hướng ở lại Tây Ban Nha nếu chia tay Atletico.

Julian Alvarez hiện đang là ngòi nổ số 1 trên hàng công của Atletico Madrid (Ảnh: Marca).

Thị trường chuyển nhượng: Bài toán 150–200 triệu Euro

Làn ranh mong manh giữa khao khát chuyên môn và thực tế tài chính hiện nằm trong tay Atletico. Hợp đồng của Álvarez được cho là có điều khoản giải phóng 500 triệu Euro. Dù vậy, Atletico chỉ sẵn sàng đàm phán quanh mốc 150–200 triệu Euro. Con số này vượt xa khả năng hiện tại của Barcelona.

Phía Barca, theo tiết lộ, sẵn sàng chi tối đa khoảng 100 triệu Euro và gán thêm cầu thủ để cân đối tài chính. Trọng lượng của thương vụ vì thế phụ thuộc lớn vào mong muốn rời đi của Álvarez – đòn bẩy duy nhất có thể kéo mức giá xuống vùng Barca có thể chạm tới.

Thống kê và cột mốc chính

Hạng mục Giá trị Tuổi 25 Phí chuyển nhượng đến Atletico 75 triệu Euro (tối đa 95 triệu Euro) Thành tích tại Atletico 36 bàn, 11 kiến tạo sau 68 trận Thành tích tiêu biểu gần đây Thua Arsenal 0-4 (22/10); thắng Real Madrid 5-2 tháng trước Vị trí hiện tại tại La Liga Thứ tư Điều khoản giải phóng 500 triệu Euro Khung giá Atletico muốn Khoảng 150–200 triệu Euro Khả năng chi trả của Barca Tối đa khoảng 100 triệu Euro + gán cầu thủ Thời điểm có thể cân nhắc ra đi Mùa Hè năm sau

Kịch bản mùa Hè: Thương vụ của ý chí

Nhìn từ hiện tại, cán cân nghiêng về Atletico khi họ nắm quyền quyết định và khung giá cao. Barcelona có nhu cầu rõ ràng nhưng bị giới hạn bởi trần tài chính, và vì thế chỉ có thể đi tiếp nếu nhận được tín hiệu quyết liệt từ chính Álvarez. Còn với Rojiblancos, duy trì ổn định thành tích – đặc biệt ở La Liga và Champions League – là chìa khóa để thuyết phục ngòi nổ số 1 của họ ở lại.

Mùa giải còn dài. Nhưng thất bại 0-4 trước Arsenal đã làm rõ một điều: số phận của một tiền đạo ở đẳng cấp hàng đầu đôi khi được định hình từ những đêm châu Âu như thế, nơi khoảng cách giữa tham vọng cá nhân và giới hạn tập thể bị phơi bày không khoan nhượng.