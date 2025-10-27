Aston Martin DBX tại Việt Nam: Giá bán và thị trường Aston Martin mở rộng sang bất động sản với tháp 18 tầng tại Daytona Beach trong bối cảnh doanh số xe giảm 13% quý III/2025. Ở Việt Nam, hãng chỉ phân phối chính hãng DBX, giá 16,4–21,3 tỷ đồng.

Aston Martin đang mở rộng hiện diện ngoài lĩnh vực ôtô bằng dự án nhà ở 18 tầng tại Daytona Beach, Florida, sau khi Aston Martin Residences Miami đạt tỷ lệ đặt mua trước 99%. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh mảng xe hơi của hãng ghi nhận quý III/2025 khó khăn với lượng xe giao giảm 13% xuống 1.641 xe và dự kiến khoản lỗ vượt 139 triệu USD. Tại Việt Nam, Aston Martin hiện chỉ phân phối chính hãng duy nhất mẫu SUV DBX, ra mắt tháng 11/2022 với giá 16,4–21,3 tỷ đồng tùy phiên bản.

Bức tranh thương hiệu: đa dạng hóa để vượt ra ngoài ôtô

Dự án tại Daytona Beach là kết quả hợp tác giữa Aston Martin và Valor Real Estate Development, hướng ra bãi biển nổi tiếng và gần đường đua Daytona. Stefano Saporetti, Giám đốc Đa dạng hóa Thương hiệu của Aston Martin, chia sẻ: “Bất động sản là một sự mở rộng thương hiệu liền mạch, với tầm nhìn chiến lược của chúng tôi tập trung vào việc phát triển Aston Martin vượt ra ngoài thế giới ôtô”.

Trước đó, Aston Martin Residences Miami đã mở bán năm ngoái và đạt thành công rực rỡ khi 99% căn hộ được đặt mua trước khi mở cửa. Trên bình diện tài chính, hãng đã hai lần điều chỉnh triển vọng 2025 do nhu cầu suy yếu tại Bắc Mỹ và châu Á, cùng tác động từ thuế quan.

Thiết kế và hiện diện sản phẩm DBX tại Việt Nam

DBX là mẫu SUV duy nhất được Aston Martin phân phối chính hãng ở Việt Nam. Nguồn dữ liệu hiện tại không cung cấp mô tả chi tiết về ngôn ngữ thiết kế, kích thước hay các lựa chọn mâm. Bài viết tập trung vào định vị thị trường và thông tin xác thực về giá bán.

Cabin và trải nghiệm người dùng

Nguồn không đề cập cấu hình nội thất, chất liệu hay trang bị tiện nghi trên DBX tại Việt Nam. Những thông tin này sẽ cần được xác thực từ nhà phân phối khi có cập nhật chính thức.

Hiệu năng và cảm giác lái

Bài viết không có dữ liệu về thông số động cơ, mô-men xoắn, khả năng tăng tốc 0–100 km/h hay mức tiêu hao. Đánh giá cảm giác lái thực tế vì thế không được đưa ra.

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Thông tin về hệ thống an toàn chủ động/thụ động, các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go hay xếp hạng NCAP của DBX không được nêu trong nguồn.

Giá bán và định vị

DBX được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 11/2022 với giá 16,4–21,3 tỷ đồng tùy phiên bản. Đây là mẫu SUV hạng sang của một thương hiệu lâu đời, hiện diện phổ biến trong bộ sưu tập của những người chơi xe tại Việt Nam theo ghi nhận của nguồn.

Thông tin Chi tiết Mẫu xe Aston Martin DBX Thị trường Phân phối chính hãng tại Việt Nam Thời điểm giới thiệu 11/2022 Giá bán 16,4–21,3 tỷ đồng (tùy phiên bản)

Kết luận: Giá trị thương hiệu, vị thế riêng; thông tin kỹ thuật cần bổ sung

- Ưu điểm: Thương hiệu hạng sang với độ nhận diện cao; DBX giữ vai trò sản phẩm chủ lực tại Việt Nam; mức giá khẳng định vị thế.

- Hạn chế: Nguồn dữ liệu chưa có thông tin chi tiết về thiết kế, trang bị, hiệu năng và an toàn để đưa ra đánh giá kỹ thuật toàn diện.

Bối cảnh toàn cầu với doanh số quý III/2025 giảm 13% xuống 1.641 xe và dự báo lỗ hơn 139 triệu USD cho thấy Aston Martin đang trong giai đoạn tái cân bằng, song song mở rộng sang bất động sản với dự án 18 tầng tại Daytona Beach. Khi có dữ liệu kỹ thuật đầy đủ từ nhà sản xuất/nhà phân phối, bài đánh giá chi tiết theo phong cách AutoCar sẽ được cập nhật.