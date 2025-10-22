Aston Villa tăng tốc gia hạn Morgan Rogers trước Chelsea Fabrizio Romano cho hay Aston Villa đang đàm phán tích cực để gia hạn Morgan Rogers tới 2031, sau khi từ chối đề nghị hè và trước sự quan tâm từ Chelsea.

Aston Villa đàm phán gia hạn với Morgan Rogers.

Cân bằng giữa tham vọng và rủi ro tài chính, Aston Villa chọn nước đi chủ động: giữ chặt Morgan Rogers trong bối cảnh Chelsea quan tâm ngày một rõ rệt. Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park đã khởi động các cuộc thảo luận và bầu không khí đàm phán được mô tả là tích cực. Đề xuất đặt lên bàn là một bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm, kéo dài tới năm 2031, như phần thưởng cho đà tiến bộ của cầu thủ 23 tuổi.

Diễn biến đàm phán và thông điệp gửi tới Chelsea

Aston Villa được cho là đã từ chối một số lời đề nghị dành cho Rogers trong phiên chợ hè. Bước đi tiếp theo là tăng tốc gia hạn để bảo vệ tài sản: hợp đồng hiện tại của tiền vệ tấn công này có thời hạn tới năm 2030 và Villa muốn ràng buộc thêm một năm. Dù các cuộc thảo luận còn ở giai đoạn đầu, tín hiệu lạc quan xuất hiện từ cả hai phía, trong khi giám đốc tuyển dụng Roberto Olabe kỳ vọng hoàn tất thỏa thuận trong tương lai gần.

Ở chiều ngược lại, một bản hợp đồng mới sẽ là rào chắn đáng kể trước sự quan tâm của Chelsea. Nó không chỉ củng cố vị thế đàm phán của Aston Villa mà còn phát đi thông điệp về định hướng thể thao: giữ nòng cốt và duy trì đà phát triển của tập thể dưới thời HLV Unai Emery.

Vai trò của Morgan Rogers dưới thời Unai Emery

Rogers được sử dụng như một tiền vệ tấn công, và dù khởi đầu mùa giải không như ý – phần nào bị ảnh hưởng bởi các đồn đoán chuyển nhượng trong kỳ hè – anh đã nhanh chóng lấy lại phong độ, góp phần vào giai đoạn cải thiện thành tích của đội bóng. Đó là cơ sở để Aston Villa xem anh như một trụ cột trung hạn cần bảo toàn giá trị bằng hợp đồng mới.

Những con số then chốt

Mục Chi tiết Tuổi 23 Vị trí Tiền vệ tấn công Hợp đồng hiện tại Đến năm 2030 Đề xuất gia hạn Thêm 1 năm, đến năm 2031 Tình trạng đàm phán Đang diễn ra, tín hiệu tích cực Nguồn thông tin Fabrizio Romano Đội bóng quan tâm Chelsea Kịch bản tương lai Có thể bán vào năm 2026 nếu đề nghị đủ hấp dẫn

Tác động và bài toán tài chính

Một thỏa thuận mới giúp Aston Villa giữ quyền chủ động trong thương vụ Rogers, đồng thời nâng trần giá trị chuyển nhượng nếu kịch bản bán cầu thủ diễn ra sau này. Tuy vậy, những vấn đề tài chính trong vài mùa gần đây khiến khả năng lắng nghe đề nghị lớn vào năm 2026 vẫn mở. Trong ngắn hạn, gia hạn đến 2031 giúp đội bóng của Emery ổn định lực lượng và duy trì quỹ thời gian để phát triển cầu thủ theo kế hoạch.

Tóm lại, đây là nước đi cân bằng giữa chiến lược thể thao và quản trị rủi ro: giữ người, tăng tính mặc cả trước sự quan tâm của Chelsea, nhưng vẫn linh hoạt trước các lời mời tiềm năng trong tương lai.