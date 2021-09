Australia tuyên bố lấy 3 điểm ở Mỹ Đình; Danh tính trọng tài điều khiển trận Việt Nam - Australia

Công bố danh tính trọng tài điều khiển trận Việt Nam-Australia

Tổ trọng tài người Qatar được chỉ định điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng tài chính ở cuộc chạm trán trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/9 tới đây sẽ là ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim. Ông Abdulrahman Ibrahim không còn quá xa lạ gì với người hâm mộ khi từng điều khiển 2 trận đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam.

Trọng tài Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim bắt chính trận Việt Nam-Australia. Ảnh: Getty Images Vị "Vua áo đen" này từng điều khiển trận Việt Nam thắng Phillippines 2-1 ở AFF Cup 2018, và trận Việt Nam thua 2-3 trước Iraq tại Asian Cup 2019. Hai trợ lý cho ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim sẽ là Taleb Salem Al-Marri và Saoud Ahmed Almaqelah, trong khi trợ lý trọng tài bàn là ông Saoud Ali Al-Adba. Hai trợ lý trọng tài video (VAR) là ông Abdulla Ali Al-Marri và Khamis Mohammed Al-Marri.



Trận đấu giữa Việt Nam và Australia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ tối 7/9. Trước trận này, tuyển Việt Nam đã để thua 1-3 trước Saudi Arabia, trong khi Australia có chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc.

Những quy định đặc biệt trận Việt Nam vs Australia tại sân Mỹ Đình

Những quy định đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch sẽ được thực hiện trong trận đấu giữa Việt Nam vs Australia tại sân Mỹ Đình vào tối ngày 7/9.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những quy định tác nghiệp với các phóng viên rất khắt khe. Cụ thể, cuộc họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra theo hình thức online vào ngày 6/9. Theo lịch được BTC sắp xếp, HLV Graham Arnold của Australia sẽ họp báo vào lúc 15h00 và huấn luyện viên Park Hang-seo của ĐT Việt Nam sẽ họp báo lúc 15h30. Trong khi đó, buổi họp báo sau trận đấu tại sân Mỹ Đình tối ngày 7/9 sẽ chỉ có 18 phóng viên tham dự.

Liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức trận đấu, LĐBĐVN đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt các vấn đề an toàn, phòng chống dịch Covid-19 cho tất cả các thành viên tham gia trận đấu.

Quang Hải ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Saudi Arabia.

Ban tổ chức trận đấu đã có thông báo hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát an ninh ra, vào sân vận động trong ngày thi đấu, cụ thể:

Các đối tượng di chuyển vào sân làm nhiệm vụ theo khu vực đã được ban tổ chức quy định trên các thẻ ra, vào, phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch.

Các đơn vị, cá nhân đến sân vận động làm nhiệm vụ phục vụ trận đấu thân nhiệt dưới 37,2 độ và phải mang theo các giấy tờ do ban tổ chức cấp trong đó có giấy xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính với Covid-19 trong thời hạn 72 giờ khi tới sân thi đấu.

Ông Cao Ngọc Cẩm - Chánh Văn phòng LĐBĐ Việt Nam, thành viên Ban An ninh trận đấu cho biết quy trình kiểm soát các lực lượng vào sân làm nhiệm vụ được ban tổ chức phân theo các vòng, nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc giữa quan chức, cầu thủ và lực lượng ban tổ chức, phóng viên trên tinh thần chấp hành nghiêm các quy định phòng tránh dịch Covid-19 do Bộ y tế và chỉ thị của Chính phủ.

Sau khi kết thúc trận đấu, tất cả thành viên tham gia làm nhiệm vụ trong trận đấu, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tiếp tục phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 một lần nữa.

Australia đổ bộ tới Hà Nội, tuyên bố lấy 3 điểm ở Mỹ Đình

Tối 4/9, Australia đã có mặt tại khách sạn ở Hà Nội, chuẩn bị cho trận làm khách trước Tuyển Việt Nam.

Các thành viên tuyển Australia đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc hơn 20h. Đội bóng xứ chuột túi được hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trước khi lên xe bus di chuyển về trung tâm Hà Nội. Trong những ngày ở Việt Nam, đội bóng xứ chuột túi ở cùng khách sạn với tuyển Việt Nam.

Tuyển Australia sang Hà Nội lần này với hơn 60 thành viên, cùng với đó là một khối lượng rất lớn các thiết bị, hành lý. Đội bóng của HLV Arnold thậm chí phải thuê một xe chở hàng cỡ lớn chở đồ từ sân bay về khách sạn.

HLV trưởng tuyển Australia tuyên bố lấy 3 điểm ở Mỹ Đình Trước khi có mặt tại Việt Nam, thầy trò HLV Arnold thắng dễ dàng Trung Quốc 3-0 trên sân trung lập tại Qatar. Với trận thắng mở màn chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển Australia rất tự tin trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.



"Chúng tôi tin tưởng rằng đội bóng còn chơi tốt hơn trận thắng Trung Quốc. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần thi đấu, các cầu thủ đều háo hức ra sân. Sân nhà của Việt Nam không đón khán giả, đó là một lợi thế cho chúng tôi. Điều quan trọng nhất, các cầu thủ Australia phục hồi tốt sau trận đấu với Trung Quốc. Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm ở Mỹ Đình”, HLV Graham Arnold tự tin nói.

Trong khi đó, chân sút Mabil, người đóng góp một bàn thắng trong trận hạ 3-0 Trung Quốc khẳng định: “Tất cả các cầu thủ Australia có một mục tiêu đó là chiến thắng, trận gặp tuyển Việt Nam cũng vậy".

Haaland tỏa sáng ở vòng loại World Cup

Tiền đạo của Dortmund ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp, giúp Na Uy thắng Latvia 2-0 tại bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Âu đêm 4/9.

Trước đối thủ chỉ xếp hạng 136 thế giới, mục tiêu của Erling Haaland cùng đồng đội không gì khác ngoài 3 điểm. Latvia bố trí hàng thủ số đông nhưng cũng chỉ trụ được đến phút 18.

Kristian Thorstvedt đỡ bóng lỗi nhưng Raivis Jurkovskis vẫn lao vào tranh cướp để rồi phạm lỗi với cầu thủ đội khách trong vùng cấm. Cơ hội từ chấm 11 m đến với Haaland. Anh không bỏ lỡ để ghi bàn mở điểm.