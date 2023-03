Ba 'chị đẹp' giả danh bác sĩ để lừa bán thuốc rởm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ba "chị đẹp” gồm Kim Anh, Sen, Sang đã cấu kết với nhau, đóng giả là bác sĩ Đông y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng làm ảo thuật biến hạt mạch nha thành thuốc chất lượng cao chữa bách bệnh, làm đẹp cho phụ nữ để lừa đảo hàng loạt nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều tối 23/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa bắt tạm giam nhóm phụ nữ lừa đảo bán sản phẩm thuốc giả, chữa bệnh và làm đẹp cho nhiều phụ nữ tại các chợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, khoảng giữa tháng 3/2023, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của chị L.T.D (trú Hòa Thọ Đông) về việc bị 3 "bác sĩ" nữ lừa chiếm đoạt 9 triệu đồng tại chợ Cẩm Lệ dưới hình thức mua thuốc làm đẹp, chữa bệnh “Kim Sương”.

Từ thông tin phản ánh, lực lượng Công an tiếp tục rà soát nhân dạng đặc điểm, khoanh vùng truy tìm và làm rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng, thấy nổi lên 3 phụ nữ tình nghi gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987), trú quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), Trần Thị Sen (SN 1990), trú huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) và Trần Thị Sang (SN 1987), trú huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Nhóm 3 đối tượng nữ này không chỉ hoạt động, bán sản phẩm thuốc “Kim Sương” tại quận Cẩm Lệ, mà còn mở rộng địa bàn quảng cáo, rao bán tại chợ Cồn (quận Hải Châu); chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), chợ Hòa Cầm (Hòa Vang). Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh khi được “mời” lên trụ sở Công an làm việc thì luôn xảo biện, chỉ cho rằng, mình “bán lại” từ một số phụ nữ bán hàng rong cung cấp.

Kim Anh còn tìm cách “đánh động” báo cho 2 “đồng nghiệp” là Sen và Sang biết, yêu cầu xóa hết dữ liệu điện tử, tin nhắn, thông tin liên lạc rồi lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác thực của lực lượng Công an, cả 3 đối tượng nữ này đã phải thừa nhận hành vi giả danh bác sĩ, lừa đảo, bán thuốc giả chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo Kim Anh khai nhận, cả 3 bàn bạc phân công từng người: Kim Anh đến chợ Cồn mua hạt mạch nha với giá 55.000 đồng/kg rồi chuẩn bị sẵn cân, bao bì mang đến ngồi chờ trước chợ Cẩm Lệ giả làm người bán thuốc Đông y chữa bệnh. Còn Sen, Sang giả vờ làm bác sĩ đi xung quanh, mồi chài lôi kéo những phụ nữ đi chợ, người dân nhẹ dạ đưa ra các thông tin gian dối dẫn họ đến chỗ Kim Anh để mua thuốc.

Cao tay hơn, nếu Sen tìm được người mua dẫn đến chỗ bán thuốc của Kim Anh, thì Sang sẽ đóng giả làm người mua thuốc, khoe các công dụng của thuốc mà mình đã qua sử dụng cũng như những thông tin gian dối khiến nhiều người cả tin, sập bẫy mua thuốc chữa bệnh, làm đẹp, chữa bọng mắt với giá cao.

Các nạn nhân của bộ 3 này cho biết thêm: Kim Anh, Sen, Sang còn sử dụng chiêu tự nhận là bác sĩ của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, quảng cáo, tuyên truyền là “Uống thuốc Kim Sương” sẽ có nhiều công dụng chữa bệnh, cải lão hoàn đồng, biến tóc bạc thành tóc đen... Khiến trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng (từ ngày 10/2 đến khi bị phát hiện bắt quả tang vào ngày 17/3), bộ 3 này đã cho hàng chục nạn nhân mà hầu hết đều là phụ nữ trên địa bàn TP. Đà Nẵng và một số xã lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam sập bẫy lừa mất tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đề nghị ai là bị hại, nạn nhân của sự việc lừa mua thuốc dỏm, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, liên hệ Công an quận Cẩm Lệ (298 Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cung cấp thông tin, giúp Công an tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng mạo danh bác sĩ.