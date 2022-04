Ba lực lượng phối hợp ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm

Sáng 28/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; triển khai nhiệm vụ quý II/2022.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành, thị có đại diện chính quyền, các phòng, ban địa phương; lãnh đạo các đơn vị Công an, Quân sự, Biên phòng đóng quân trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đề xuất các giải pháp phối hợp



Tại hội nghị đã có 7 ý kiến về việc thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Nghệ An quý I/2022.

Tham luận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị an ninh nông thôn vùng đặc thù một số nơi còn phức tạp, lực lượng quân sự cũng như công an, biên phòng cùng một lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ nên gặp không ít khó khăn. Song, nhờ chủ động trong công tác và chú trọng phối hợp cùng các ngành, địa phương nên đã chủ động tốt các mặt công tác. Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường 66 chiến sỹ tham gia các chốt của lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ an ninh biên giới.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh nhấn mạnh, những năm qua các địa bàn phục trách luôn được các lực lượng bám nắm và bảo vệ tốt an ninh trật tự, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự đều được quan tâm và ngày càng có chất lượng, đặc biệt là công tác tuyển quân, giúp Nghệ An đứng tốp đầu cả nước về chất lượng tân binh nhập ngũ.

Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tổ chức chặt chẽ hội nghị đánh giá, tổng kết công tác phối hợp giữa 3 lực lượng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là ở các địa bàn biên giới; chuẩn bị tốt nhất cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu tham luận về các giải pháp phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: Hoài Thu

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn Nghệ An vẫn tiềm ẩn nhiều đường dây buôn bán ma túy từ Lào, Thái Lan lợi dụng địa hình hiểm trở để tuồn ma túy vào Nghệ An, sau đó đưa đi các tỉnh khác. Trong đó, có một số nhóm người nước ngoài móc nối với người Nghệ An để buôn bán ma túy, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và áp dụng công nghệ cao, gây khó khăn cho lực lượng phá án. Bởi vậy việc phối hợp trong PCTP giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng cần được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.



Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng bày tỏ đồng tình việc cần siết chặt hơn nữa công tác phối hợp giữa 3 lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, gần nhất là dịp lễ 30/4-1/5. Một vấn đề quan trọng khác được lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị đó là việc cần siết chặt phối hợp đảm bảo an ninh trên không gian mạng. Hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng phản động chống phá qua các ứng dụng mạng xã hội, đề nghị các lực lượng chủ động phản bác, đấu tranh mạnh hơn với loại tội phạm này.

Đồng ý với các ý kiến thảo luận, các đề xuất tại hội nghị về phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh PCTP, Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp tốt với BĐBP để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là xây dựng địa bàn biên giới sạch về ma túy. Hiện nay các cửa khẩu đã mở cửa hoạt động trở lại, lực lượng Biên phòng sẽ phối hợp tốt với Công an, Quân sự kiểm soát duy trì an ninh trật tự vùng biên giới. Các đơn vị biên phòng chuẩn bị, quan tâm hỗ trợ với lực lượng quân sự thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đánh thực binh theo kế hoạch.

Các lực lượng đấu tranh vũ trang với các nhóm đối tượng mua bán ma túy ở khu vực biên giới. Ảnh tư liệu

Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Nghi Lộc cũng chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất trong công tác phối hợp PCTP, nhất là tội phạm ma túy ở các tuyến biên giới, các địa bàn đặc thù.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm

Sau khi nghe các tham luận, ý kiến đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực trong công tác của các lực lượng, trong đó có 6 nội dung nổi bật mà 3 lực lượng đã thực hiện tốt. Cụ thể đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều biện pháp thiết thực. Đáng chú ý, các lực lượng đã xây dựng, nhân rộng 30 điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mô hình xã sạch về ma túy...

Các lực lượng cũng đã tích cực, quyết liệt trong phối hợp đấu tranh PCTP. Đặc biệt, quý I/2022 lực lượng Công an, BĐBP các cấp đã phát hiện, bắt, xử lý 32 vụ, 44 đối tượng, thu 6,5 bánh heroin, 2,2kg heroin và hơn 83 nghìn viên ma túy tổng hợp, 7 kg ma túy đá, hơn 153 kg pháo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng nhấn mạnh một số tồn tại, vướng mắc trong công tác đảm bảo an ninh ở cơ sở cần chú ý như: một số loại tội phạm vẫn tiếp tục xảy ra, nhất là tội phạm ma túy, các vi phạm trên không gian mạng; vẫn còn các khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh…

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu Hoài Thu

Thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khi 4 về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022.

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi phối hợp thường xuyên hơn; đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động an ninh chính trị trong tỉnh. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân./.