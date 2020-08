‘Ba mũi giáp công’ tạo nên tam giác kinh tế

Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, chế biến thủy sản



Chúng tôi đến Lạch Quèn (Quỳnh Thuận) vào một ngày cuối tháng Bảy dương lịch. Đang vào giữa tuần trăng (tháng 6 âm lịch) nên phần lớn tàu đánh bắt xa bờ đều neo đậu trong cảng, chỉ có vài con tàu về bờ muộn đang chuyển cá cho những chiếc xe đông lạnh đã chờ sẵn từ lúc nào.

Chiếc tàu vây gần 1.000 CV có biển số NA 90000TS của anh Trần Văn Phúc cập cảng sau hơn 3 ngày đánh bắt trên Vịnh Bắc bộ. Đây là ”ban” thứ hai trong tháng của anh Phúc. ”Được dăm bảy tấn thôi chú ạ, không nhiều” - một thuyền viên đang bê khay cá hố đẩy lên cầu tàu cho hay. Được biết, sau hai chuyến đánh bắt của tháng 7 năm nay Trần Văn Phúc thu về khoảng 500 triệu đồng. Nhưng đó vẫn chỉ là mức ”sàn sàn” chung của các đội tàu xa bờ ở huyện biển Quỳnh Lưu.

Nổi lên nhất vẫn là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, đó là Minh ”Lừng” - Nguyễn Văn Minh ở thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long. Chỉ riêng ”ban tối trời” cuối tháng 6 âm lịch vừa qua, tàu của ông Nguyễn Văn Minh này đã thu về 1,3 tỷ đồng tiền bán hải sản. Mỗi lao động trên tàu nhận hơn 40 triệu đồng. Những thông tin này không phải do ông Nguyễn Văn Minh cung cấp mà đến từ ông Nguyễn Sông Lam - một chủ đầu nậu thu mua ở Lạch Quèn. Ông Lam hiện nhận bao tiêu hải sản cho 17 con tàu đánh bắt xa bờ ở Quỳnh Lưu. Ông cho biết, mỗi ban tối trời ông thu mua khoảng 200 tấn cá. Cá sau khi thu mua được ông nhập về Cửa Hội rồi sơ chế xuất khẩu sang Thái Lan, Lào.

Ngoài ông Lam, ở Lạch Quèn còn có một số đầu nậu thu mua các loại cá khác nhau để bán ra thị trường nội địa và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc… Ông Nguyễn Sông Lam cũng cho hay, để thuận lợi trong thu mua hải sản cho ngư dân, ông đang làm hồ sơ, lập dự án thuê đất ở xã Quỳnh Thuận để xây dựng cơ sở chế biến.

Các thuyền viên tàu NA 90000TS đưa cá lên bờ sau chuyến đánh bắt. Ảnh: ĐT

Thực tế cho thấy, nếu căn cứ vào lợi thế so sánh, ít có địa phương nào ở Nghệ An ”qua mặt” được huyện Quỳnh Lưu về phát triển nghề kinh tế biển. Trong 5 năm, toàn huyện đã đóng mới 133 tàu có công suất từ 400CV trở lên, nâng tổng số tàu lên 1.170 chiếc nhiều nhất tỉnh. Các phương tiện hiện đại được trang bị như máy dò cá, máy thông tin tầm xa (ICOM), thiết bị giám sát hành trình, chiếu sáng bằng đèn led... Sản lượng khai thác năm 2020 ước đạt 66.765 tấn tăng 34,89% so với năm 2015. Giá trị bình quân sản xuất nuôi trồng thủy sản ước đạt 491,25 triệu đồng/ha/năm, tăng 63 triệu đồng so với năm 2015.