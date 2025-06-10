Xã hội Ba quý đầu 2025 của Prudential Việt Nam: Củng cố niềm tin khách hàng từ chi trả bồi thường đến hàng loạt giải thưởng, sản phẩm mới Những con số “biết nói”, loạt giải thưởng uy tín cùng kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025 đã tiếp tục khẳng định uy tín của Prudential Việt Nam, nối dài hành trình 26 năm đồng hành và mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt.

Năng lực tài chính vững vàng và chi trả đúng cam kết với khách hàng

Trong nửa đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chiếm hơn 25%, tương đương với ¼ tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác của toàn ngành đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Việc chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm ở mức cao cho thấy năng lực tài chính vững mạnh và cam kết của Prudential trong việc đồng hành cùng khách hàng và uy tín bền vững của doanh nghiệp.

Ghi nhận kết quả chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm của Prudential Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025.

Ghi dấu với hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế

Song song với kết quả kinh doanh, Prudential tiếp tục được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2025 đánh dấu 7 năm liên tiếp Prudential được vinh danh tại Insurance Asia Awards, với “cú đúp” giải thưởng “Sản phẩm bảo hiểm mới của năm” cho sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa, và “Sáng kiến đào tạo & phát triển của năm” cho chương trình Phát triển năng lực quản lý doanh nghiệp dành cho Giám đốc văn phòng Tổng đại lý.

Đại diện Prudential Việt Nam nhận giải tại Insurance Asia Award 2025. Ảnh: Prudential

Đón đầu xu thế công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi điểm chạm, Prudential đẩy mạnh ứng dụng công nghệ (Trí tuệ nhân tạo) và OCR (Nhận dạng ký tự quang học) giúp rút ngắn thời gian thẩm định và bồi thường bảo hiểm từ ngày xuống phút và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI tạo sinh) vào quy trình “Ghi âm giọng nói” trong quá trình tư vấn cho 100% khách hàng mới. Những bước tiến này đã mang về cho Prudential hàng loạt các giải thưởng tại Asian Experience Awards 2025 gồm 2 hạng mục “Giải thưởng Trải nghiệm khách hàng của năm” và “Giải thưởng Trải nghiệm số của năm”.

Các giải thưởng trên phản ánh chiến lược kiên định của Prudential khi liên tục đổi mới, thiết kế các giải pháp bảo vệ tài chính tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt, cũng như nỗ lực bền bỉ của một doanh nghiệp hình mẫu trong việc xây dựng các mô hình hoạt động một cách bài bản và toàn diện.

Trước đó, Prudential cũng giữ vững chuỗi 9 năm liên tiếp có tên trong bảng xếp hạng 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025 của Vietnam Report.

Đồng thời, Prudential còn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn khi được ghi nhận là Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm có đóng góp thuế lớn nhất tại Việt Nam, trong danh sách 200VNtax do CafeF đăng tải.

Đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng

Trong năm 2025, Prudential Việt Nam liên tiếp ra mắt những sản phẩm mới với mục tiêu mang đến cho khách hàng nhiều giải pháp bảo vệ tài chính đa dạng, phù hợp theo từng nhu cầu. Kể đến như tháng 4 vừa qua, sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa ra mắt đáp ứng nhu cầu bảo vệ ở mức độ tối ưu trên mức phí bảo hiểm phù hợp nhất với khả năng tài chính.

Nối tiếp sau đó vào tháng 9, Prudential tiếp tục giới thiệu sản phẩm "Bảo hiểm Liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến", mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu, giúp khách hàng có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, bảo vệ tài chính vững chắc trước các rủi ro cuộc sống.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, một sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị thịnh vượng của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp. Kết hợp cùng ba giá trị cốt lõi: Đầu tư có trách nhiệm và đáng tin cậy - Cơ hội gia tăng tích lũy tài sản hiệu quả - Bảo vệ trọn vẹn, sản phẩm PRU-Đầu Tư Vững Tiến được kỳ vọng mang đến quyền lợi bảo vệ tối ưu và giải pháp đầu tư dài hạn, giúp khách hàng vừa yên tâm với hiện tại, vừa chuẩn bị vững vàng cho tương lai.

Sự kiện ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến. Ảnh: Prudential

Với nền tảng tài chính vững mạnh, cam kết chi trả quyền lợi minh bạch, chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ và các sản phẩm đổi mới không ngừng, Prudential Việt Nam khẳng định vị thế như một doanh nghiệp hình mẫu của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Khi sự uy tín không chỉ đến từ kết quả kinh doanh, mà còn từ niềm tin của hàng triệu khách hàng cùng sự ghi nhận rộng rãi từ thị trường và xã hội trong suốt 26 năm qua.